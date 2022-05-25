獲國民黨提名選南投縣長 許淑華：全力以赴贏選戰

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（中央社記者蕭博陽南投縣25日電）國民黨南投縣區域立委許淑華今天獲國民黨提名參選南投縣長，她表示，艱難挑戰正要開始，這次選舉是對家鄉的承諾及擘畫未來藍圖的起點，會全力以赴贏得選戰，打造宜居城市。

備戰年底縣市長選舉，國民黨今天提名立法委員蔣萬安參選台北市長、立委許淑華參選南投縣長、前立委謝國樑參選基隆市長。許淑華下午透過南投縣媒體群組表示，謝謝大家長期肯定，她珍惜這次參選機會，會全力以赴贏得選戰，開始打造南投宜居城市。

許淑華表示，對她而言，艱難挑戰才正要開始，這次選舉是對家鄉的承諾，更是擘畫未來藍圖的起點，面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後疫情時代的需求，她會集結最大支持力量，做最充分準備。

民進黨南投縣長參選人蔡培慧則表示，過去十幾年南投縣低薪、青年人口外流嚴重，與國民黨長期盤踞地方勢力、忽視南投迫切需求有很大關係，南投鄉親有目共睹，當其他城市大幅進步時，南投卻一直停在原地，甚至還「倒退嚕」，唯一解套方法就是換「會做事、真實在」的蔡培慧當南投縣長，才有可能讓南投升級。

蔡培慧指出，國民黨長時間在南投執政，不可能沒聽見民眾怨言，但仍無法解決問題，她認為這就是能力的問題，她有專業、有能力、能感同身受人民需求，更重要是有「翻轉南投」的使命感，相信南投人年底會選出最適合帶領南投更進步的南投縣長。（編輯：陳仁華）1110525