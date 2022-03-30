江聰淵選宜蘭蔡培慧戰南投 蔡英文交付勝選任務[影]

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年底選戰將近，民進黨主席蔡英文（右3）30日宣布宜蘭及南投縣長徵召提名人選分別為現任宜蘭市長江聰淵（右2）、行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧（左3），並與黨秘書長林錫耀（左）、立委羅美玲（左2）及陳歐珀（右）一同喊口號集氣。中央社記者趙世勳攝 111年3月30日

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（中央社記者葉素萍、溫貴香台北30日電）民進黨今天徵召江聰淵參選宜蘭縣長、蔡培慧參選南投縣長；黨主席蔡英文交付兩人「贏回宜蘭、翻轉南投」任務，她說，連中二選區也可以改變，民進黨徵召蔡培慧，希望讓大家知道，南投也可以改變。

民進黨中執會今天通過提名宜蘭市長江聰淵參選宜蘭縣長、行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧參選南投縣長。蔡英文下午陪同兩人召開記者會，為兩人繫上競選背帶，號召支持者與台灣隊友相挺「宜蘭囝仔」江聰淵、「南投女兒」蔡培慧，一起「贏回宜蘭、翻轉南投」。

江聰淵說，廉能政府是這場選戰重要價值，宜蘭經驗就是「清廉、勤政、愛鄉土」，這是從陳定南擔任縣長以來，歷任民進黨縣長奉行的準則，他要延續光榮使命，他並提出，不收紅包、不取回扣、不炒地皮、不與財團掛勾、家人不干政的「五不」誓言。

蔡培慧說，她昨天已提出辭呈，未來會全心全意投入選舉，南投要贏、開創新局，她呼籲南投年輕人一起回南投打拚；她並提出，從南投打造到烏日高鐵的捷運等政見。面對未來的對手、國民黨立委許淑華，蔡培慧說，會勤走基層獲取民心。

蔡英文致詞提到，從去年底公投結果，到立委補選，顯示民進黨穩健執政方向受到人民肯定，中央執政努力做出成績，更希望地方縣市能擦亮綠色執政招牌，回應人民更多期待。

蔡英文說，民進黨在穩健執政基礎與民意上，推出最強候選人，堅定團結，就能夠爭取更多台灣人民支持，邁向勝選。

蔡英文指出，民進黨的「宜蘭經驗」，歷經20多年的累積和努力，是民進黨地方執政典範；但這幾年來，宜蘭似乎失去了過去的光彩，民進黨派出最有魄力和執行力的戰將江聰淵；她交付江聰淵「贏回宜蘭」任務，再次擦亮宜蘭人引以為傲的招牌。

另外，蔡英文也說，當很多鄉親看到，連中二選區也都可以改變，民進黨徵召蔡培慧參選南投縣長，「就是希望讓大家知道，南投也可以改變。」

蔡英文表示，蔡培慧最懂南投人的需求，更兼具立法、行政、學術的多重歷練。她要交付蔡培慧任務，就是「翻轉南投」，把科技化、智慧化導入地方，改善城鎮的體質。（編輯：謝佳珍）1110330

民進黨30日下午宣布，將提名現任宜蘭市長江聰淵（右）及行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧（左）分別角逐宜蘭及南投縣長，黨主席蔡英文（中）並親自為他們披上參選人背帶。中央社記者趙世勳攝 111年3月30日