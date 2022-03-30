民進黨提名江聰淵蔡培慧 參選宜蘭南投縣長

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民進黨主席蔡英文（中）30日下午在黨中央舉行記者會，正式宣布提名現任宜蘭市長江聰淵（右）及行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧（左）分別角逐宜蘭及南投縣長，訴求「贏回宜蘭、翻轉南投」。中央社記者趙世勳攝 111年3月30日

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（中央社記者葉素萍、王揚宇台北30日電）民進黨今天召開中執會，會中通過徵召提名江聰淵參選宜蘭縣長、蔡培慧參選南投縣長。民進黨主席蔡英文陪同兩人召開提名記者會，訴求「贏回宜蘭、翻轉南投」。

民進黨發言人謝佩芬在中執會後表示，直轄市議員的初選民調執行順序，經會後抽籤，4月11至17日執行高雄市；4月18至24日執行台南市；4月25至5月1日執行台北市與桃園市；5月2至8日執行新北市；5月9至15日執行台中市。

此外，民進黨中執會准予核備「新竹縣黨部第4、5類公職候選人提名辦法」、「高雄市黨部第4、5類公職候選人提名辦法」、「嘉義縣黨部第4、5類公職候選人提名辦法」，另准予核備變更苗栗縣議員第5選區提名名額。

民進黨中執會也對參與2022年直轄市議員提名初選登記的256人進行資格審查，並通過23個同額競選選區停辦民意調查作業；另通過新北市第1選區、新北市第3選區、台中市第3選區、台南市第1選區，經協調後共4人退選，其中新北市第1選區、台中市第3選區，經協調退選後形成同額競選，一併停辦民意調查作業。（編輯：謝佳珍）1110330

民進黨30日召開中執會，會中通過徵召提名宜蘭市長江聰淵（右）參選宜蘭縣長、行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧（左）參選南投縣長。民進黨主席、總統蔡英文（中）下午陪同兩人召開提名記者會。中央社記者趙世勳攝 111年3月30日

2022年底地方選戰，民進黨30日宣布將提名現任宜蘭市長江聰淵參選宜蘭縣長。江聰淵表示，會繼承歷任民進黨宜蘭縣長的精神，在年底選舉贏回宜蘭。中央社記者趙世勳攝 111年3月30日

備戰2022年底地方選舉，民進黨30日正式宣布將提名行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧角逐南投縣長，蔡培慧表示，已請辭執行長一職，將力拚打贏選戰。中央社記者趙世勳攝 111年3月30日

民進黨30日下午宣布，將提名現任宜蘭市長江聰淵（右）及行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧（左）分別角逐宜蘭及南投縣長，黨主席蔡英文（中）並親自為他們披上參選人背帶。中央社記者趙世勳攝 111年3月30日