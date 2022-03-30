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林姿妙涉貪
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林姿妙涉貪1/56

綠宜蘭提江聰淵 朱立倫：林姿妙會獲得縣民肯定

2022/3/30 17:35（3/30 21:16 更新）
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對於國民黨是否提名現任宜蘭縣長林姿妙競選連任，黨主席朱立倫（右）30日下午出席工商建研會活動時受訪表示，尊重所有尋求連任的縣市長及地方共同決定，將再訂時間提名；相信林姿妙勤跑基層、認真努力一定會獲縣民肯定。圖左為國民黨秘書長黃健庭。中央社記者鄭清元攝 111年3月30日
對於國民黨是否提名現任宜蘭縣長林姿妙競選連任，黨主席朱立倫（右）30日下午出席工商建研會活動時受訪表示，尊重所有尋求連任的縣市長及地方共同決定，將再訂時間提名；相信林姿妙勤跑基層、認真努力一定會獲縣民肯定。圖左為國民黨秘書長黃健庭。中央社記者鄭清元攝 111年3月30日
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（中央社記者游凱翔台北30日電）民進黨徵召江聰淵參選宜蘭縣長，國民黨主席朱立倫今天表示，現任國民黨籍宜蘭縣長林姿妙很優秀，也獲地方認同，民進黨卻用司法、不公平手段打壓，相信林姿妙勤跑基層、認真努力一定會獲縣民肯定。

國民黨是否提名林姿妙競選連任，朱立倫下午出席工商建研會第17屆幹部同心研習營活動受訪時表示，尊重所有尋求連任的縣市長以及地方共同的決定，再訂時間提名。

國民黨今天提名新竹縣長楊文科競選連任，朱立倫被問到國民黨先前曾說提名的第一順序是艱困選區時表示，楊文科表現優秀，新竹縣各地都希望優先提名，黨尊重地方協調結果提名楊文科，也展現決心凸顯民進黨因一黨之私想要修改地方制度法的荒謬。

至於桃園市長提名人選，朱立倫表示，一定會以桃園市民為依歸，尊重桃園市民選擇。

參加基隆市議員黨內初選的青年不滿青年民調加權制度只有六都才有。朱立倫指出，六都有統一辦法，各縣市統一授權縣市黨部，由組發會協調縣市黨部針對各地情況因地制宜。（編輯：謝佳珍）1110330

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