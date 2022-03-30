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國民黨提名楊文科 力拚連任新竹縣長

2022/3/30 15:25（3/30 16:26 更新）
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國民黨中常會30日下午舉行，會中鼓掌通過提名現任新竹縣長楊文科（後右3）競選連任，黨主席朱立倫（後左3）拉起楊文科等人的手，高呼口號集氣。中央社記者徐肇昌攝 111年3月30日
國民黨中常會30日下午舉行，會中鼓掌通過提名現任新竹縣長楊文科（後右3）競選連任，黨主席朱立倫（後左3）拉起楊文科等人的手，高呼口號集氣。中央社記者徐肇昌攝 111年3月30日
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（中央社記者劉冠廷台北30日電）國民黨今天提名楊文科競選連任新竹縣長，黨主席朱立倫說，提名楊文科就是展現對新竹縣民的負責，同時也要告訴民進黨，不負責任、為個人算計就想修地方制度法的作為，是不被新竹民眾認同的。

國民黨今天下午召開中常會，通過第二波縣市長提名，朱立倫在會中宣布提名楊文科競選連任新竹縣長，朱立倫表示，新竹縣是台灣發展最快速，也是最科技化的城市，在楊文科的治理下，這幾年不論地方基礎建設、科技發展、人口移入、以及民眾關心的大小事，都能看到楊文科的身影，大家對楊文科都非常肯定。

朱立倫說，楊文科本身是科技人出生，他今天看到楊文科過去陪同前經濟部長李國鼎視察新竹科學園區基地的照片，這代表著竹科的發展，都能看到楊文科的身影，這位科技人成為新竹縣發展的舵手，努力的成果則屬於全體新竹縣的，同時也獲得新竹縣民的肯定，希望他能夠持續領航新竹。

朱立倫強調，這段時間民進黨基於一黨之私及個人算計，打算修改地方制度法，大家都知道目的是什麼，今天國民黨宣布提名楊文科，就是要展現對新竹縣民的負責，同時也要告訴民進黨，民進黨不負責任、為個人算計就想修法的作為，是不被新竹民眾認同的，相信在楊文科的努力下，不但要贏得新竹縣的連任，也可以帶動新竹市，為國民黨將來提名的候選人，獲得更多市民的肯定。

楊文科受訪說，非常感謝黨中央的提名，這是責任承擔的開始，必須戒慎恐懼來打贏這場選戰；這幾年他提出154項政見，已完成128項，接下來要繼續打拚，他會率領團隊全力以赴，「甚至於割肉、輸血，無怨無悔」。

談到竹竹合併一事，楊文科說，他並不反對合併，但過程中應要有時間來溝通協調，把合併的好處與壞處讓民眾了解，所以討論合併必須要有時間，而不是倉促行事、因人設事，須經過地方上的討論。

至於國民黨立委林為洲有意參選竹北市長，楊文科則說，竹北市長的人選已在積極考慮中，一定會按照機制推出候選人，只要對地方有利的，一定都會做審慎的考慮。（編輯：郭無患）1110330

國民黨主席朱立倫（後左）30日下午主持黨中常會，會中提名新竹縣長楊文科（後右）競選連任，獲全體鼓掌通過，朱立倫並與楊文科握手致意。中央社記者徐肇昌攝 111年3月30日
國民黨主席朱立倫（後左）30日下午主持黨中常會，會中提名新竹縣長楊文科（後右）競選連任，獲全體鼓掌通過，朱立倫並與楊文科握手致意。中央社記者徐肇昌攝 111年3月30日
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