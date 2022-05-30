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國民黨徵召徐志榮參選苗栗縣長 劉政鴻任總幹事
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2022九合一選舉
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2022九合一選舉2/176

國民黨徵召徐志榮參選苗栗縣長 劉政鴻任總幹事

2022/5/30 18:33（5/30 18:54 更新）
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國民黨30日決議建議徵召國民黨苗栗縣區域立委徐志榮參選年底苗栗縣長選舉。（圖取自facebook.com/hsu0731）
國民黨30日決議建議徵召國民黨苗栗縣區域立委徐志榮參選年底苗栗縣長選舉。（圖取自facebook.com/hsu0731）
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（中央社記者王承中台北30日電）國民黨今天表示，經審慎評估及研議，決議建議徵召國民黨苗栗縣區域立委徐志榮參選年底苗栗縣長選舉，徐志榮為民調最高，及最能獲得包括現任苗栗縣長徐耀昌、前縣長劉政鴻及現任縣議會議長鍾東錦等地方意見領袖的支持。

針對年底苗栗縣長選舉提名，國民黨今天發布新聞稿表示，中央選戰策略會報下午開會討論，與會委員就苗栗縣長選舉候選人人選徵詢協調結果廣泛交換意見，經審慎評估及研議，決議建議徵召徐志榮參選。

國民黨指出，徐志榮為民調最高及最能獲得地方意見領袖包括現任苗栗縣長徐耀昌、前苗栗縣長傅學鵬、劉政鴻及苗栗縣議會議長鍾東錦的支持；尤其是劉政鴻表示願意擔任徐志榮競選總幹事，鍾東錦表示會全力輔選徐志榮，自己則爭取連任議長。

國民黨表示，雖然徐志榮多次謙讓，但選策會委員考量能促進地方整合及拓展中間選民票源等因素，決議向中央選舉提名委員會提報，建議徵召徐志榮代表國民黨參選苗栗縣長，未來並將全力協助徐志榮爭取選民的認同與支持。（編輯：林克倫）1110530

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