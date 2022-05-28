藍營新竹市長提名卡關 基層焦急促尊重地方

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（中央社記者劉冠廷台北28日電）國民黨新竹市長人選懸而未決，引發地方憂慮，呼籲在國民黨新竹市議會已力挺新竹市議員林耕仁參選下，黨中央應從善如流，盡快完成提名：但黨內人士透露，黨中央計畫持續透過民調確定人選，不會太快做決定。

國民黨備戰年底縣市長選戰，目前還有新竹市、苗栗縣、嘉義縣、高雄市、澎湖縣尚未決定人選。就在國民黨中央上週突然徵召前行政院長張善政參選桃園市長後，在新竹市、苗栗縣等地的藍營基層便開始緊張，擔心黨中央是否也可能不會提名地方上推出的人選，直接空降。

尤其在新竹市部分，藍營地方上早就透過機制，決定由市議員林耕仁角逐市長，同時獲得國民黨新竹市議會黨團力挺與支持，9成地方里長也連署支持，但黨中央遲未提名，也讓藍營基層非常緊張。

藍營地方人士今天說，看到黨中央處理桃園提名的方式，讓大家都非常擔心與緊張，還是希望黨中央能在新竹市提出在地人選來拚；而地方上都已團結支持林耕仁了，黨中央的高層也已數次來到新竹市討論人選，也都很支持林耕仁，但就是不解為何還不提名，呼籲黨中央能從善如流、尊重地方，在黨主席朱立倫下週訪美前，完成徵召提名的程序。

據了解，國民黨秘書長黃健庭27日曾到新竹市與身兼新竹市黨部主委的新竹市議會議長許修睿商討選情與人選問題，但最終仍未決定人選，黨中央的意見是希望能再繼續以民調方式，找出最適合的人選。

黨內人士表示，新竹市的選情還要再做觀察，大家都很肯定林耕仁的努力與成果，但在所有對手都還不明朗的情況下，國民黨不需要急著掀牌，這段時間就再給林耕仁繼續努力，黨中央會持續與地方討論，找出最合適的人選。

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此外，國民黨除了在新竹市出現有人選，但黨中央遲不提名的狀況外，苗栗縣也有不少狀況，黨內有意角逐下屆苗栗縣長人士，原本僅有浮上檯面的苗栗縣議長鍾東錦、前農田水利署苗栗管理處長謝福弘及立委徐志榮。

據了解，黨中央在苗栗縣長的人選上，鎖定徐志榮已久，但徐志榮意願並不高，而近日又出現前縣長劉政鴻表態參選，並委託機構進行民調，讓藍營內部再起波瀾。對此，黨內人士僅表示，黨中央會持續到地方了解狀況、持續協調。（編輯：郭無患）1110528