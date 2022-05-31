國民黨選策會建議徵召 徐志榮：不會參選苗栗縣長

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國民黨立委徐志榮31日在立法院宣布不參選苗栗縣長，並表示，希望苗栗的支持者能心手相連，團結打贏年底選舉，保住苗栗的藍天。中央社記者張皓安攝 111年5月31日

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（中央社記者王承中台北31日電）國民黨中央選策會建議徵召國民黨立委徐志榮參選苗栗縣長，徐志榮今天表示，他堅持兩個原則，就是不會參選，以及全力支持黨提名的縣長參選人，對辜負黨的厚愛與支持者的抬愛，他表達歉意。

國民黨中央選策會昨天發布新聞稿指出，經審慎評估及研議，決議建議徵召 徐志榮 徐志榮小檔案 生日：1955年7月31日

現職：第10屆立法委員

黨籍：中國國民黨

學歷：日本國立石川高等職業學校畢業、省立苗栗高中畢業

經歷：第8、9屆立委、行政院政務顧問、苗栗縣公館鄉第13、14屆鄉長 看更多 關閉 參選年底苗栗縣長。選策會表示，徐志榮民調最高，且最能獲得包括現任苗栗縣長徐耀昌、前縣長傅學鵬、劉政鴻及縣議會議長鍾東錦等地方意見領袖支持。

徐志榮今天在立法院接受媒體聯訪時表示，他還是堅持兩個原則，就是不會參選，以及全力支持黨提名的縣長參選人。他過去從未表達要參選縣長，對於辜負黨的厚愛、支持者的抬愛，以及他太太的期望，他要深深一鞠躬向大家說聲對不起。

徐志榮指出，他數次跟目前檯面上可能參選的人選，包括劉政鴻、鍾東錦及前農委會農田水利署苗栗管理處長謝福弘等人，表達他個人沒有參選的意願，如果他今天答應接受黨中央徵召，他認為個人誠意會有問題，所以他選擇要當言而有信的人，不會參加縣長選舉。

徐志榮表示，尤其現在疫情嚴重，大多數的民意都在關心防疫，而選舉是另一回事，但不管如何，苗栗縣長選舉，成功不必在他，但功成一定有他，希望苗栗的支持者能心手相連，團結打贏年底選舉，保住苗栗的藍天。

外傳選策會在做成建議前並未徵詢徐志榮的意見，徐志榮表示，其實他隱約有得到一些訊息，黨中央期望他能代表國民黨出征，但他還是一再表明不會參選，他只有感謝黨對他的厚愛，相信黨中央應該也會尊重他的意見。

媒體詢問，是否感到措手不及？徐志榮說，不能說措手不及，也不會覺得不被尊重，而是感到有點錯愕。

對於要由誰代表國民黨參選苗栗縣長，徐志榮表示，他認為事緩則圓，目前可能人選之一的謝福弘也才剛起跑，黨中央可以再過一至兩個月進行初選，由民調最高的人出征，但前提是初選民調要排除他。（編輯：翟思嘉）1110531