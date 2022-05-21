徵召張善政選桃園市長引發反彈 朱立倫致歉

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北21日電）國民黨日前徵召前行政院長張善政參選桃園市長，引發地方反彈，黨主席朱立倫今天說，所有的責難，他都會一肩扛起，但桃園一定要贏；接下來他會用最大的誠意，登門拜訪，向大家再次致歉並懇託。

國民黨18日確定徵召張善政參選桃園市長，引發黨內討論，由於事發突然，也讓桃園地方出現反彈聲浪。國民黨秘書長黃健庭、張善政今天先後為此事道歉後，朱立倫晚間也透過新聞稿表達歉意。

朱立倫說，今天與黃健庭及黨務幹部共同召開會議，討論桃園市長提名後地方選情、各界意見及支持者心聲，他跟黃健庭也代表黨中央對所有關心桃園提名的民代、鄉親及支持者表達歉意。

朱立倫表示，這幾天，他一一致電給桃園在地的議員，對於溝通不周表達歉意，同時懇託大家一定要支持張善政，讓張善政帶領桃園繼續發展。

朱立倫指出，所有的責難，他都會一肩扛起，但桃園一定要贏。接下來他會用最大的誠意，登門拜訪，向大家再次致歉並懇託，請大家共同團結，一起贏回桃園。（編輯：林興盟）1110521