徐志榮不願參選苗栗縣長 黃健庭：會再持續溝通

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北31日電）國民黨中央選策會建議徵召國民黨立委徐志榮參選苗栗縣長，但徐志榮今天表示不會參選，國民黨秘書長黃健庭說，目標是6月1日能在中常會上完成徵召，這段時間還會再繼續溝通。

國民黨備戰年底縣市長選戰，中央選策會報昨天發出新聞稿表示，建議徵召徐志榮參選苗栗縣長，但徐志榮今天表示，他堅持兩個原則，就是不會參選，以及全力支持黨提名的縣長參選人，對辜負黨的厚愛與支持者的抬愛，他表達歉意。

身為選策會召集人的黃健庭今天到立法院參加國民黨立法院黨團的首席副書記長選舉，他在會前表示，苗栗的狀況已溝通、協調努力了1、2個月，徐志榮當然知道黨中央想提名徵召。至於能否在6月1日也就是黨主席朱立倫訪美前的最後一場中常會中，順利完成徵召徐志榮的作業，黃健庭表示，這是目標。

黃健庭也說，選策會昨天開會的結論就是經過長時間的考量，徐志榮民意支持度高，且各方能接受支持，因此做出這樣的建議。這段時間還會再跟徐志榮溝通，也請大家幫忙鼓勵徐志榮。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

由於本次國民黨在苗栗縣長有縣議會議長鍾東錦、前農委會農田水利署苗栗管理處長謝福弘、前縣長劉政鴻等人表態，黃健庭表示，過程中有與鍾東錦溝通，鍾東錦表達會支持與接受徐志榮；而謝福弘也說自己不會爭，若黨有需要就會承擔，不論提名誰都會全力支持。

據了解，雖然國民黨內有多人表態參選苗栗縣長，黨中央早已鎖定徐志榮，但徐志榮考量到地方這些表態的黨內友人，都與自己有著深厚的交情，因此傾向扮演輔選、幫忙的角色。（編輯：黃國倫）1110531