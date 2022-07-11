趙少康：國民黨不必跟著民進黨政府降半旗

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（中央社記者王承中台北11日電）國民黨中央黨部今天與政府機關同步降半旗1日，悼念日本前首相安倍晉三。中廣董事長趙少康表示，國民黨不必跟著民進黨政府降半旗；安倍晉三卸任首相後就去靖國神社，對台灣慰安婦不道歉、不賠償，國民黨降什麼半旗。

日本前首相安倍晉三8日遭槍擊辭世，政府宣布今天各級政府機關（構）、公立學校降半旗1日，以感念日本前首相安倍晉三畢生對台灣的卓著貢獻；國民黨中央黨部今天也與政府同步，降半旗1日。

中廣董事長趙少康在臉書發文指出，國民黨不必跟著民進黨政府降半旗，日本對侵華戰爭不道歉、不反省，安倍晉三卸任就去靖國神社，對台灣慰安婦不道歉、不賠償，國民黨降什麼半旗？投機、愚昧，無自尊、失去自主立場。

趙少康說，降半旗是總統蔡英文的政治決定，人死為大，國民黨不必反對，但實在不必跟著民進黨政府起舞，在中央黨部也降半旗；若國民黨中央有人和安倍晉三有特殊交情，以私人身分參加國葬就行了，國民黨也不必、不該降半旗。

趙少康指出，國民黨現在什麼票都想要，大可不必，也不可能全要，國民黨是打敗日本的政黨，老蔣總統以德報怨是政治考慮，但日本在1972年率先背棄中華民國卻是以怨報德。

趙少康表示，安倍晉三是愛國者，愛日本，修憲要讓日本成為正常國家，不受和平憲法的限制，是安倍晉三作為首相的政治使命，但是安倍晉三在首相任內也極力拉攏中國，對台灣並沒有特別好，是卸任後才積極表態，也是配合美國的反中政策，美國、日本都有自己的國家利益，台灣也要思考自己的國家利益。（編輯：林克倫、楊蘭軒）1110711