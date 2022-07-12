杜奕瑾：社交媒體行銷強 用在政治就是認知作戰

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（中央社記者劉冠廷台北12日電）「2022資安、基礎網路與國家安全論壇」今天舉行，台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾說，運用社交媒體可以提供非常用力的工具，用在購買商品就叫做精準行銷，若用在對政治的影響，就叫做認知操作。

由台灣青年數位文化創新協會、財團法人資訊工業策進會等單位合辦的「2022資安、基礎網路與國家安全論壇」今天上午舉行，邀請杜奕瑾進行專題演講，他表示，社交媒體武器化，對公民造成影響，已經是全世界知道的事，烏俄戰爭開打的第一天就充滿了假消息。

杜奕瑾舉例說到，包括烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）逃亡國外、烏克蘭投降等；同時在戰爭前，發布假訊息的帳號就開始活動了，戰爭一爆發就連結線上、線下、名人、網紅與水軍同步傳播。

杜奕瑾也說，運用社交媒體可以提供非常用力的工具，將各種屬性的人圈起來之後，就可以給予精準的廣告，作為商場上行為的操作，如果用在購買商品就叫做精準行銷，若用在對政治的影響，就叫做認知操作，因此精準行銷與認知操作，只是一線之隔。

杜奕瑾指出，社交媒體平台已經是主要的認知作戰戰場，網路無國界，一但操作起來就是影響全世界，所以只要任何的政治公關公司，透過社交媒體都可以去做操作；因此全世界都在針對認知作戰，建立國安軍情相關的防衛。

受邀出席論壇的中華電信總經理郭水義說，烏克蘭在面對俄羅斯的入侵，能得到國際的支持，網路、通訊是不可或缺的要素，因此這段時間中華電信也配合通傳會與國安會，在建立相關設施。

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郭水義表示，台灣是海島型國家，在面對網路韌性議題時，海纜與衛星是接觸國際社會最重要的管道，海纜需要登陸站，為了強化網路韌性，目前也在積極尋找其他的登陸點，希望分散海纜的登陸站，但這是長期的功課，不是短期能完成的。

郭水義說，衛星也是重要的議題，目前與新加坡有合作高軌道衛星，但高軌道頻寬有限，緊急需要時還是可派上用場，至於低軌道衛星的未來發展，能在強化網路韌性上做補充。中華電信一定會全力以赴，打造國家基礎網路的韌性。（編輯：張均懋）1110712