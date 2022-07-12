赴日弔唁安倍晉三後返台 賴清德抵達桃機

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副總統賴清德赴日弔唁日前遇刺身亡的日本前首相安倍晉三，感念安倍對台日關係的重大貢獻，賴副總統12日晚間搭機返台，他並未對此行發表談話，僅向媒體點頭表示感謝。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年7月12日

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（中央社記者吳睿騏桃園機場12日電）副總統賴清德赴日弔唁遇刺身亡的日本前首相安倍晉三，感念安倍對台日關係的重大貢獻，賴副總統今天晚間搭機返台，他並未對此行發表談話，僅向媒體點頭表示感謝。

賴副總統搭乘的中華航空公司CI-105班機，在晚間8時20分抵達桃園國際機場，外交部也派員前往B9國賓門接機，不過賴副總統並未對此行發表談話。隨後由國安人員引導前往國賓室外完成採檢作業後離去。

日本前首相 安倍晉三 安倍晉三小檔案 出生：1954年9月21日 學歷：日本東京成蹊大學法學部政治學 主要經歷：

2006年 首度當選自民黨總裁，並就任首相，成日本二次大戰後最年輕首相

2007年 率自民黨在參議院選舉大敗，加上個人健康因素，請辭首相

2012年 第2次當選自民黨總裁並就任首相

2015年 連任自民黨總裁並連任首相

2022年 在奈良縣街頭演說時遇刺身亡 看更多 關閉 8日到奈良市為自民黨參議員候選人佐藤啓站台時，遭41歲犯嫌山上徹也持改造槍枝槍殺身亡、享壽67歲。

賴副總統昨天下午搭機抵達日本後，立刻在駐日代表謝長廷陪同下，前往安倍晉三的東京寓所弔唁，同日傍晚還以家屬親友身分前往增上寺的祭壇前捻香致哀，並與日本國會議員互動，今天中午再度到增上寺參加喪禮，結束後於下午離日返台。

副總統賴清德（中）12日參加日本前首相安倍晉三的喪禮。（路透社）

安倍晉三喪禮12日增上寺舉辦，夫人安倍昭惠坐在靈車前座，手捧牌位駛離增上寺。（路透社）

這是台日1972年斷交以來，赴日層級最高的台灣政府首長。日本外務大臣林芳正今天在記者會上表示，有關台灣副總統賴清德因弔唁已故前首相安倍晉三來到日本，「我所知道是為了參加喪禮，只是以私人身分進行私下訪問」。

總統府發言人張惇涵昨天下午表示，尊重安倍前首相家屬，總統府對於相關行程沒有評論及說明。賴副總統與安倍前首相及親屬是多年好友，對於安倍不幸離世，賴副總統深感哀悼不捨，也至為感念安倍對台日關係的重大貢獻。（編輯：張銘坤）1110712