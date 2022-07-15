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2022地方首長競選經費最高金額出爐 新北逾1億

2022/7/15 18:29
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（中央社記者賴于榛台北15日電）中選會今天公布民國111年直轄市長、縣、市長選舉候選人競選經費最高金額，六都部分，新北市新台幣1億562萬元最多、台中市8919萬1000元居次，再者是高雄市8813萬8000元；其餘縣市最高的是彰化縣的4746萬8000元。

中央選舉委員會今天舉行委員會議，會後發布新聞稿指出，會中討論通過111年直轄市長、縣、市長選舉候選人競選經費最高金額，將於8月18日選舉公告中載明。

根據中選會資料，六都部分新北市新台幣1億562萬元最多、台中市8919萬1000元居次，再者是高雄市8813萬8000元；其餘縣市部分金額最多的是彰化縣的4746萬8000元、屏東縣4121萬7000元排第二，雲林縣則是3933萬元。

中選會表示，依公職人員選舉罷免法規定，直轄市長、縣、市長競選經費最高金額，應由主管選舉委員會依規定計算，並於發布選舉公告日同時公告。

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競選經費最高金額的計算方式，中選會說，依法，直轄市長、縣、市長選舉為以各該選舉區人口總數70%，乘以基本金額新台幣20元所得數額，加上一固定金額的總和；固定金額依法直轄市長選舉為5000萬元，縣、市長選舉為3000萬元。

中選會指出，競選經費最高金額計算有未滿1000元的尾數時，以1000元計；另外，選舉區人口總數，是以投票月前第6個月的最後一天，該選舉區戶籍統計的人口總數為準。（編輯：林興盟）1110715

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