日台協會開放悼安倍第5天人潮不減 高中生獻藏頭詩

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日台交流協會公布的照片中，一位高中生以漂亮書法字寫下藏頭詩，頭尾讀來正好是「安倍晉三、日台永懷」，文采引起許多網友讚嘆。（圖取自facebook.com/JiaoliuxiehuiTPEculture）

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（中央社記者黃雅詩台北15日電）日本前首相安倍晉三遭刺殺，日本台灣交流協會晚間在臉書貼文表示，今天是開放弔唁簽名的第5天，前來的排隊人潮依舊不減，有多達1470人。

大樓外的兩個留言版都已寫滿，日台交流協會表示，今起特別開放地下一樓外牆作為留言區，讓民眾以便利貼留下想對安倍說的話，愛的留言也迅速貼滿整面牆壁。

日台交流協會公布的照片中，一位高中生以漂亮書法字寫下藏頭詩，頭尾讀來正好是「安倍晉三、日台永懷」，文采引起許多網友讚嘆。

距離槍擊悲劇已滿一週，日台交流協會指出，在安倍晉三逝世當晚，一路以來見證日台友情的台北101大樓，外牆亮起了一句句飽含感謝之情的話語；隔日，位於台灣南端的愛河也以象徵聖潔、和平的白光照亮高雄的夜晚；基隆地標虎仔山也亮起「台灣摯友 敬悼安倍」文字，還有台灣企業在公司大樓點燈致意。

日台交流協會表示，台灣朋友一顆又一顆的真心，就如同這一盞盞的明燈，照亮了日台的夜空。相信安倍晉三一定也能看到這一盞又一盞飽含心意的亮光，並會在天上繼續溫柔守護日台友情，不讓台灣感到孤單。

另外，日台交流協會指出，台北弔問場將持續開放到17日，地點是日本台灣交流協會台北事務所地下1樓大廳（台北市慶城街28號地下1樓），後續開放時間是7月16日與17日的上午10時到下午5時。（編輯：楊凱翔）1110715