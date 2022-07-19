日本跨黨派議員擬27日訪台 外交部表示歡迎

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（中央社記者游凱翔台北19日電）日媒報導，日本跨黨派議員正協調27日訪問台灣。外交部發言人歐江安今天表示，歡迎日本各界組團來台訪問，深化雙邊在各領域實質友好關係，至於訪團成員名單等事宜，有具體成果會適時對外說明。

日本放送協會（NHK）報導，在中國強化對台灣壓力的情況下，致力安全保障問題的日本跨黨派議員團體成員，正協調27日訪問台灣，預料屆時將就「台灣有事」（台灣發生事態）等議題交換意見。

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外交部上午舉行例行記者會，歐江安表示，台灣與日本雙方長年以來始終維持緊密互訪交流，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩、邊境管制逐漸放寬之際，台日雙方展開互訪均屬正常，外交部歡迎日本各界組團來台訪問，深化雙邊在各領域實質友好關係。

歐江安提到，本月底日本訪團相關成員名單、行程等事宜，若有具體結果，外交部會適時對外說明。（編輯：張均懋）1110719