林佳龍競總增2發言人 賴品妤李晏榕入列

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（中央社記者王鴻國新北19日電）民進黨新北市長參選人林佳龍競選辦公室今天發佈第2波競選總部發言人名單，由立法委員賴品妤、律師李晏榕出任，以擴大發言人陣容。

林佳龍今天在臉書貼文感謝黨主席蔡英文親自揮軍，競總主委由中央黨部秘書長林錫耀出任，同時邀集12名立委擔任12戰區負責人，分別是林淑芬、江永昌、吳琪銘、吳秉叡、張宏陸、羅致政、蘇巧慧、賴品妤、余天、林楚茵、沈發惠及前立委呂孫綾共同助力打拚。

林佳龍競辦也發佈第2波競選總部發言人，由立法委員賴品妤、律師李晏榕出任。林佳龍認為賴品妤能為年輕人關心的議題發聲，未來也將協助團隊掌握青年事務，注入年輕活力。

林佳龍競辦表示，李晏榕為知名家事法律師，擁有台灣與法國雙律師執照，也曾任民進黨中央黨部發言人，林佳龍邀請加入發言陣營，將倚重她的正義感與法律專業，協助團隊對外發言。

競辦表示，林佳龍認為李晏榕特別關注人權、性別及弱勢權益，過去也與新北市政府有許多互動，未來除了發言工作，也將倚重她在相關議題上的專業見解。（編輯：李錫璋）1110719