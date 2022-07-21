駐韓代表梁光中赴任 盼疫後強化台韓交流

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（中央社台北21日電）新任駐韓代表梁光中本週抵韓赴任，他期許任內加強台韓雙邊文化、觀光交流，盼人員往來在疫情後再創新高；除促進台韓實質交流，也將積極協調僑界關心的赴台設籍等議題。

駐韓國台北代表部新任代表梁光中伉儷18日抵韓，受到當地僑界領袖、僑校負責人熱烈迎接，他也藉機向在場僑胞致意，希望僑界給予協助及支持，共同促進台韓關係更上一層樓。

梁光中向中央社表示，希望加強雙邊文化、觀光交流，期許人員往來在疫情後再創新高。他也提到，雙方近年經貿往來熱絡，彼此在半導體等產業都有亮眼表現，雖有競爭但也有許多互補的地方，樂見未來有更多合作機會。

台韓互為第5大貿易夥伴，2021年雙邊貿易總額在疫情下逆勢成長至507.6億美元，較2020年成長41.97%。

而在新冠疫情爆發前的2019年，台韓人員互訪突破245萬人次，均創雙邊關係的歷史新高紀錄。近期韓國民調指出，台灣是韓國民眾最想去的十大國家之一。

梁光中也提到，「高雄-金浦」航線分配、「避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定」（ADTA）及「國際駕照相互承認備忘錄」等實質增進民間交流的合作案，對台韓雙方都是利多，期待疫情結束後，雙邊合作交流再創新猷。

梁光中指出，未來除盡力推動台韓實質交流，也不會忽略僑胞關注議題，例如放寬無戶籍國民赴台設籍條件等議題，將繼續積極協調，與國內相關機關共尋解決之道。

外交部4月公布駐韓代表人事異動，改由外交部條約法律司長梁光中接任駐韓代表。梁光中畢業於國立中興大學法律系，曾在美國布魯金斯研究院擔任訪問學人，曾派駐巴林、波士頓、澳門、越南等地，歷任駐越南代表處公使、駐胡志明市辦事處總領事等職務，外交經歷豐富。

在外交部部內服務期間曾任政務次長機要秘書、領事事務局護照組組長、條約法律司副司長及司長。

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親至機場迎新的僑團及僑領，包含漢城華僑協會會長孫毓緒，漢城華僑中學理事長譚紹榮、校長于植盛，漢城華僑小學理事長吳學彬、校長郭美華，永登浦華僑協會會長喬聚東、永登浦華僑小學董事長劉家棟。

另有仁川華僑協會會長姜樹生、仁川華僑中山中小學校長孫承宗、韓華留台校友會會長崔同鎰、山東文榮同鄉會會長劉昌萬，在韓台灣婦女同鄉會、韓華首爾青年會及青商會代表等。（編輯：韋樞）1110721