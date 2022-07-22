馬紹爾群島大酋長加冕 蕭勝中獲邀見證台馬邦誼

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（中央社台北22日電）台灣友邦馬紹爾群島共和國21日在瓜佳蓮環礁伊拜島舉辦大酋長加冕儀式，友台參議員卡布亞（Michael Kabua）獲加冕為傳統領袖位階最崇高的大酋長。駐馬紹爾群島大使蕭勝中夫婦獲大酋長親邀，代表台灣出席盛會，備受禮遇，見證台灣與馬紹爾間深厚情誼。

馬紹爾群島官員表示，這項加冕儀式是馬紹爾群島半世紀以來最為盛大的傳統文化盛宴，廣受馬紹爾群島各界重視，當日出席貴賓計有總統柯布亞（David Kabua）伉儷及第一家庭，多位內閣部長、參議員、大酋長家族成員、馬紹爾群島各級政府官員、傳統領袖暨各島礁代表。

外交團部分則有包含台灣在內，美、日、澳等各國大使，加上現場民眾，總計約有3、4千人參與盛會，所有來賓身著以本次加冕典禮主題紅色為意象的南島服飾，與會場同色系的馬紹爾群島精緻傳統編織布置相互呼應，交織成一場歡騰的南島文化盛宴。

典禮當日，中華民國國旗與美國、日本、澳洲及馬紹爾群島等國的國旗齊飄揚於會場外廣場，蕭勝中夫婦搭乘專車，以外交團第一順位車次，與總統柯布亞伉儷車隊共同抵達會場，並與柯布亞伉儷及代表國會出席的副議長同坐於貴賓席首排。

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此外，典禮中的祝福及贈禮儀式中，蕭勝中也獲安排以僅次於馬紹爾群島酋長院主席及總統後的外交團第一序位，代表外交部長吳釗燮致贈「金彩有餘葫蘆天燈瓶」台灣陶瓷賀禮向大酋長贈禮致意。相關安排充分彰顯馬紹爾群島傳統領袖及政界對台灣的重視與禮遇。

加冕典禮在馬紹爾語中稱為Kailoojoj，被視為馬紹爾群島最高階傳統領袖的專屬儀節，典禮中安排僅於馬紹爾群島國宴等重要場合演出的傳統「棍子舞」，為馬紹爾群島重要傳統文化遺產。（編輯：周永捷）1110722