張善政：未以論文打負面選戰 但林智堅要說清楚

國民黨桃園市長參選人張善政（右2）23日晚間出席黃埔軍校四海同心會慶生活動，受訪時對於民進黨籍參選人林智堅論文風波表示，他還是那句話，「政治人物誠信比學問重要」，關鍵應該是林智堅出來講清楚比較好。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年7月23日

（中央社記者吳睿騏桃園23日電）國民黨桃園市長參選人張善政今天晚間表示，他從一開始到現在，從來沒有明確的講民主進步黨桃園市長參選人林智堅的論文有問題，只是說林智堅要自己出來講清楚。

國民黨桃園市長參選人張善政晚間受邀出席黃埔軍校四海同心會慶生活動，重要幹部及上百名會員都盛情出席力挺張善政，並高喊「善哥凍蒜」以及「桃園市贏回來」，現場氣氛十分高亢、熱絡。

林智堅當年的台大國發所指導教授、現任國安局長陳明通，今天下午重申林智堅是論文的原創者。就此點，張善政回答媒體提問時說，他還是那句話，「政治人物誠信比學問重要」，關鍵應該是林智堅出來講清楚比較好。

記者又問，如何看待民進黨副祕書長林鶴明日前表示「不認為台大可直接認定抄襲」的說法。張善政說，不評論林鶴明的講法，但大家自己在網路上查，林鶴明講這段話後負評如潮，相信台大維護學術倫理跟道德的標準與防線，對台大有信心。

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記者詢問，前台北市議員羅智強已派出幕僚加入團隊，象徵整合，但是桃園市議會議長邱奕勝至今還沒有行動。張善政說，羅智強已派出一名幹練的幹部到團隊，雙方私下都維持非常好的溝通，協助都是一步步慢慢到位；邱奕勝昨天也說，張善政是3名參選人內資歷最完整的，意思也很明顯。

現場媒體問：「林智堅說你打的是一場負面的選戰，然後有一些人說您是屬於菩薩型的候選人，您是怎麼樣定位自己的？」張善政說：「林說我打負面選戰，請大家查一下我的言論，我從一開始到現在，都說林智堅應該自己出來講清楚，我從來沒有明確的講說他的論文有問題，只是說他要自己出來講清楚。這個一個立場，這樣叫做負面嗎？我想大家自己心裡有判斷。」（編輯：屈享平）1110723