立院國父遺像損毀 擬4方案開議前協商處理方式

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立法院會5月30日三讀通過會計法修法將國務機要費除罪，國民黨立委不滿朝主席台丟水杯，將議場內的國父遺像打破一個洞。立法院目前整理4個處理方案，若要妥善修復整幅畫作，最高恐花新台幣115萬元。（中央社檔案照片）

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（中央社記者王揚宇台北25日電）立法院議場國父遺像遭國民黨立委丟擲水杯損毀，立法院目前整理4個處理方案，若要妥善修復整幅畫作，最高恐花新台幣115萬元。立法院秘書長林志嘉今天受訪說，待開議前朝野黨團協商時，討論處理方式。

針對國父遺像後續處理，民進黨立委蔡易餘日前發函給立法院指出，建請立院考慮將遭損毀的國父遺像鑑定價值後，透過諸如蘇富比等國際知名拍賣會拍賣，以增國庫收益。

對此，立法院人士指出，已於6月邀請文化部、國立台灣美術館等至議場內會勘，經使用特殊光源照射，發現畫作劣化嚴重，建議全幅進行專業修復，初估耗時一年、需花費115萬元。

另外，立法院也彙整出其他3個處理方案，例如以縫補方式緊急處理破洞，處理時程一週、費用約5000元；改掛複製畫，處理費用約10萬元、時程為2個月，也有油畫家致電立法院，表示願意無償修復，這也納入評估。

要採用哪個方案，林志嘉今天接受中央社記者訪問時表示，這沒有特別的急迫性，待立法院長游錫堃訪歐回國後，在立法院開議前舉行朝野黨團協商時，再提出來討論，看朝野協商決定要怎麼處理就怎麼處理。

立法院會5月30日處理攸關國務機要費除罪化的會計法第99條之1條文修正草案時，爆發激烈朝野衝突，國民黨立委朝主席台丟擲水杯抗議，意外砸損國父遺像。對此，國民黨團表達遺憾與致歉。（編輯：蘇龍麒）1110725