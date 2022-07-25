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日本重量級眾議員鈴木馨祐訪台 將晉見蔡總統

2022/7/25 12:03（7/25 12:23 更新）
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曾任日本外務副大臣、財務副大臣的日本眾議員鈴木馨祐25日抵台訪問。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃雅詩台北25日電）曾任日本外務副大臣、財務副大臣的日本眾議員鈴木馨祐今天抵台訪問，期間將出席「2022凱達格蘭論壇」，晉見總統蔡英文、副總統賴清德。

鈴木馨祐並將會晤外交部長吳釗燮、台灣日本關係協會會長蘇嘉全等，以及前往汐止五指山國軍公墓弔唁前總統李登輝。

外交部發布新聞稿指出鈴木馨祐於25日至27日訪問台灣；外交部對於鈴木馨祐來訪，表達誠摯歡迎。

鈴木馨祐是日本自民黨的中堅議員，曾任外務副大臣、財務副大臣及自民黨青年局長等要職，對台灣友好；鈴木馨祐除與駐日本代表處及外交部互動密切，也積極出席台灣主辦的「台美日三邊安全研討會」及2021年「開放國會論壇」等活動，至今9度訪台，協助深化台日友好關係不遺餘力。

外交部表示，台灣與日本共享自由、民主、人權與法治等普世價值，雙方在經貿、文化、人員往來等各領域持續加強合作交流；這次鈴木馨祐來訪更加彰顯台日堅實友誼，有助進一步深化雙方的共享價值及在各領域的友好夥伴關係。（編輯：蘇志宗）1110725

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