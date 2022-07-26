總統：漢光38號聯合截擊實彈操演 展現守護國家決心

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總統登上基隆軍艦後，實際瞭解國軍進行國土聯合防衛上的戰備狀況與快速應變能力。（總統府提供）

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（中央社記者溫貴香台北26日電）總統蔡英文今天透過臉書表示，在萬安演習這一週，除了全體國人進行防空演練，國軍更透過漢光38號聯合截擊作戰實彈操演，展現長期以來的訓練成果，以及守護國家決心。

國軍漢光38號實兵演習的重頭戲「海軍聯合截擊作戰實彈」今天上午登場，總統蔡英文登艦視導；她指出，這場精實的操演展現中華民國國軍保家衛國的能力和決心，「我們一起繼續努力守護家園。Good Job！」

蔡總統下午透過臉書表示，今天一早，她登上基隆級飛彈驅逐艦－基隆軍艦，和國軍弟兄姊妹一起出發，這次演習要透過海空軍聯合作戰，打擊敵人；不論是海上或空中，國軍戰備狀況與應變能力都相當良好、迅速，她要予以最大肯定。

總統說，這次投入操演兵力共23艘艦艇，搭配海軍S-70C反潛直升機，以及空軍P-3C反潛機、F-16戰機、幻象2000戰機、IDF戰機等30架次。

總統指出，官兵演練的內容包括蘇澳港要港防空、反水雷、艦隊防空、海空聯合反潛、反水面及制空等作戰；特別在海空聯合反潛作戰中，運用艦隊反潛火箭及深水炸彈等攻擊手段，攻擊敵潛艦。

總統表示，今天的演練著重仿真實戰，責任與壓力都相對重大；她透過通信網路，感謝全體參演官兵弟兄姊妹，展現保家衛國的能力和決心。

總統說，這也是第一次驗證海巡署納入國軍作戰序列，進行平戰轉換；還有新制教召人員也進行「物資徵購徵用作業」演練，讓全國上下的操演更全面，也更精實。

總統強調，面對國際情勢瞬息萬變，政府提升國防自主、發展不對稱戰力；更重要的是，全國同心守護家園，民眾一起繼續努力。（編輯：林克倫）1110726

總統蔡英文（前右2）26日前往宜蘭蘇澳視導「漢光38號演習」聯合截擊作戰實彈操演，並登上基隆軍艦。（總統府提供）

國軍漢光38號演習重頭戲「海軍聯合截擊作戰實彈操演」26日登場，共20艘艦艇、15架次戰機於蘇澳外海參演，這也是海軍與海巡首度在公開場合聯合操演，演練首先執行「要港防空作戰」科目，各式艦艇以最快的時間緊急出港。中央社記者趙世勳攝 111年7月26日

國軍漢光38號演習重頭戲「海軍聯合截擊作戰實彈操演」26日上午登場，海面上的各艦艇同時射擊干擾彈，避免遭到敵軍攻擊。中央社記者趙世勳攝 111年7月26日