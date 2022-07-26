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傳可能「換堅」 民進黨：空穴來風假議題

2022/7/26 19:58（7/26 20:43 更新）
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民進黨桃園市長參選人林智堅陷入新竹棒球場爭議與論文風波。（中央社檔案照片）
民進黨桃園市長參選人林智堅陷入新竹棒球場爭議與論文風波。（中央社檔案照片）
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（中央社記者葉素萍台北26日電）民進黨桃園市長參選人林智堅陷入新竹棒球場爭議與論文風波，傳出可能「換堅」。民進黨發言人謝子涵今天說，民進黨的選舉提名策略有一定程序與決策機制，不會隨外界起舞，所謂調整選舉提名說法更是空穴來風的假議題。

媒體報導，民進黨立委高嘉瑜25日於政論節目指出，民進黨內部的確「有一股勢力正醞釀換堅」。

民進黨發言人謝子涵今天表示，林智堅已多次公開說明，並以正式記者會提出書面與法律證據，說明其論文寫作過程，相關指導教授亦有公開聲明支持，這些都是可受公評的事證。

民進黨呼籲，論文一事應回歸學術自主，特定人士針對論文案的臆測與扭曲，無助於還原真相，更凸顯學術自主遭政治介入的影響。

謝子涵指出，外界不應該先入為主就預設立場，甚至未審先判。民進黨的選舉提名策略有一定程序與決策機制，不會隨外界起舞，所謂調整選舉提名的說法，更是空穴來風的假議題。（編輯：黃國倫）1110726

謝子涵
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