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游錫堃率團拜會法國參議院 期待深化台法關係

2022/7/27 12:24
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（中央社記者郭建伸台北27日電）立法院長游錫堃目前與立法院跨黨派外交訪問團在法國訪問，他今天透過臉書表示，將與訪團成員拜會法國參議院，而立院訪團代表台灣人民，會將各層面聲音帶到法國，期待深化兩國關係。

游錫堃與立委一行人結束捷克、立陶宛訪問行程後，轉往法國繼續國會外交活動。

游錫堃今天在臉書表示，繼昨天到法國國民議會後，今天將與訪團成員立委孔文吉、萬美玲、張其祿、黃世杰，一起拜會法國參議院。

游錫堃指出，這次立法院訪團來到法國後，深知台、法兩國關係建立在「民主、自由、人權、法治」等共同價值上，而雙方在科技、文化、經貿、教育有多元化交流。

游錫堃表示，立法院訪團代表台灣人民，將各層面聲音帶到法國，期待雙方更加認識彼此以深化兩國關係。

此外，游錫堃轉貼法國參議院官網發布的新聞稿，表示法國參議院友台小組很高興台灣立法院長游錫堃率領跨黨團議員到訪法國；參議院友台小組現多達35名議員，將在參議院接待台灣國會議員，並就台法雙邊關係及印太地區政治情勢深入交換意見。（編輯：翟思嘉）1110727

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