林哲瑄受傷 資深教練：若因場地結束運動生涯很可惜

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（中央社記者劉冠廷台北28日電）中職富邦悍將外野手林哲瑄在新竹市立棒球場撲接受傷，國民黨今天表示，市府沒有依權責點交，讓球員變成白老鼠，導致受傷；前中華青棒隊總教練蕭文勝則說，若因場地問題受傷，結束運動生涯，相當可惜。

林哲瑄23日在新竹市立棒球場因撲接飛球傷退，引發外界產生新竹棒球場狀況的質疑，國民黨今天上午召開「愛棒球，讓棒球回歸專業」記者會，受邀出席的蕭文勝表示，國家培養一位選手非常不容易，而選手的舞台就在球場，如果因場地問題造成傷害，結束球員運動生涯，相當可惜。

蕭文勝也說，他看過許多國外棒球場，總是想著為何國外做得到，國內做不到，希望可以派專業人員到國外考察，了解經營、保養球場的方式，讓選手沒有後顧之憂，發揮技術與潛能。

國民黨文傳會副主委、台北市議員王鴻薇則表示，新竹棒球場是趕工為了配合民進黨桃園市長參選人林智堅選舉造勢的成果，棒球場在完工後市政府沒有依權責點交，讓球員變成白老鼠，導致受傷嚴重後果；林智堅花新台幣12億元弄出這麼爛的球場，過程中間沒有弊端，鬼才相信。

國民黨新竹市議員參選人何志勇說，林智堅早就已經辭去新竹市長，但昔日的新竹市政府部屬卻將球場照片先傳給林智堅，並透過臉書當文宣，質疑這有違行政中立；他也質疑，民進黨新竹市長參選人沈慧虹已辭去新竹市副市長，那天是以什麼身份參與球賽，況且沈慧虹還在場外發文宣扇子。（編輯：蘇龍麒）1110728