裴洛西訪台時機 美媒社論各表立場

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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國眾議院議長裴洛西據傳8月訪台，近日成為美中台矚目焦點。「華盛頓郵報」社論指出裴洛西理應訪台，但時機得洽當，近期不宜；「國家評論」則支持她訪台到底。

英國「金融時報」日前披露裴洛西（Nancy Pelosi）可能於8月訪台，這將是她亞洲訪問行程之一；北京已就傳聞一再警告裴洛西訪台形同挑戰中方底線。

華郵在名為「裴洛西理應赴台－在時機恰當時」的社論指出，政治與外交也如同生活當中一樣，每件事都講求時機與場合。

社論認為，美國總統拜登7月20日以「軍方認為這不是好主意」回答媒體詢問，對裴洛西應否訪台如此敏感議題公開華府考量點的做法就顯不智，因為拜登等於揭露相關問題決策在於軍方而非文職領袖，也讓北京無法睜一眼閉一眼。

美國如今面臨兩難。裴洛西不僅有權且有義務以她認為合適的方式表達對民主台灣的支持，包括前往訪問。若因北京威脅便取消，無疑承認北京對美台關係暗握否決權。然而有鑑俄烏戰爭延燒且可能很快又要升級，美國和世界禁受不起與中國進行大可避免的軍事攤牌。

社論指出解決問題仍要回到時機與場合，就現實主義角度正如拜登所言，裴洛西近期訪台尤不洽當。拜登與中國領導人習近平將再次通話，8月中共的北戴河會議將為今秋20大（中共第20次全國代表大會）習近平延續第3任鋪路，另有鑑疫情復燃和多項財政危機，不給習近平拿美台關係轉移焦點才是明智作法。

華郵社論稱綜上所述，裴洛西的訪台計畫應靈活、審慎並等待最佳時機，這可能不會很快，但終究要實現，使她的到訪能將挺台最大化。

不過保守派雜誌「國家評論」（National Review）今天也發出名為「裴洛西必須去台灣」的社論，認為中國當前選項有限，習近平政權想必清楚現在犯台是中國利益不可承受之重，在20大前不會想美中間再添一場新的、不穩定的軍事危機。

國評社論直言，拜登政府似更在意中方的怒火，而非台灣方面所稱退讓會使華府立場更不穩的擔憂。因此儘管國評在諸多議題上與裴洛西不對盤，但這次在對抗中國威脅的背景下出訪，將是對美、台及所有願抵抗極權專橫國家的貢獻，「她必須去台灣」。（譯者：陳亦偉）1110728