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台東縣長選戰 藍綠豎起大型看板定調參選主軸

2022/7/30 10:55（7/30 11:06 更新）
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民進黨台東縣長參選人劉櫂豪近日豎起大型看板，強調專業親民形象，看板上寫著「造好新台東」，以西裝展現專業理性與魄力，表達專注傾聽民意，認真思考，解決問題，擘劃台東未來的意象。中央社記者盧太城台東攝 111年7月30日
民進黨台東縣長參選人劉櫂豪近日豎起大型看板，強調專業親民形象，看板上寫著「造好新台東」，以西裝展現專業理性與魄力，表達專注傾聽民意，認真思考，解決問題，擘劃台東未來的意象。中央社記者盧太城台東攝 111年7月30日
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（中央社記者盧太城台東縣30日電）台東縣長藍綠參選人近日豎起大型看板，定調參選主軸。國民黨參選人饒慶鈴喊出「台東藍」，不複製西部發展走自己的路；民進黨參選人劉櫂豪則要翻轉停滯「造好新台東」。

台東縣長選戰，藍綠參選人近日不約而同在縣內豎起大型看板。拚連任的台東縣長饒慶鈴，看板寫著「綻放台東藍」。她在臉書貼文解釋，「台東藍」就像每個人對於台東的第一印象：透亮的藍天與湛藍深邃的太平洋。她相信每個人心中都有一種台東藍準備綻放、甚至早已綻放如詩，「告訴我，我想聽聽你的台東藍」。

饒慶鈴說明，4年前她提出「台東，不只是台東」的願景藍圖後，由外而內、逐步規劃台東成為世界一流城市。4年來珍惜台東、打從心底愛上台東的人越來越多，而「台東」這個城市也走出了不同於台灣其他地方，屬於自己的一條路。

「開放、整合、創新」3個方程式，不僅已擦亮台東品牌、並且深化台東「真、善、美」的價值。台東不再複製西部縣市發展模式，也不再追求100萬人來一次的數字，而是追求1萬人來100次的黏著度，確定了自我風格和品味。饒慶鈴說，她有信心讓台東變得更好，讓這朵深山百合花，「綻放台東藍」在世界舞台。

民進黨台東縣長參選人劉櫂豪的看板有2組造型，強調專業親民形象，寫著「造好新台東」。劉櫂豪今天告訴中央社記者，運用同音字有「櫂豪新台東」意思。而「造好」有打造、做好、建設意涵，「新台東」象徵要翻轉停滯不動、進步緩慢、思維僵化的目前台東縣政，國民黨長期壟斷台東政治的舊有政治框架，台東的未來需要用「新台東」來打破，才能加速台東的建設與發展。

劉櫂豪說，2組看板呈現不同形象，一組以西裝展現專業理性與魄力，「表達劉櫂豪是專注傾聽民意，認真思考，解決問題，已經準備好的縣長」。另一組走親民路線，以時下年輕人的「愛心」手勢，展現出「劉櫂豪以愛來造好台東」，與民眾沒有距離，也有用心造好新台東的意涵。

劉櫂豪強調，從政治板塊來看，一般都認為台東是民進黨的艱困選區，但是「再怎麼艱困，總要勇往直前」，即使荒漠也要有人持續澆灌，最終將能綻放出美麗的花朵，盼能在此次的競選主軸中「造好新台東」帶給大家新的希望，邀請大家一起攜手努力，2022來努力改變台東，打造大家的美麗家園。（編輯：郭諭儒）1110730

台東縣長藍綠參選人近日豎起大型看板，定調參選主軸，國民黨參選人饒慶鈴喊出「台東藍」，提出不複製西部縣市發展模式，走出屬於台東自己的一條路。中央社記者盧太城台東攝 111年7月30日
台東縣長藍綠參選人近日豎起大型看板，定調參選主軸，國民黨參選人饒慶鈴喊出「台東藍」，提出不複製西部縣市發展模式，走出屬於台東自己的一條路。中央社記者盧太城台東攝 111年7月30日
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