裴洛西若訪台 川普：只會讓事情變得更糟

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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）媒體盛傳美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）有意訪問台灣，美國前總統川普今天抨擊「她只會讓事情變得更糟糕」。

英國「金融時報」最早披露民主黨籍的裴洛西可能於8月訪台。中國日前警告裴洛西不要前往台灣，稱此舉將挑戰中方「紅線」，中方會「堅決反制」。共軍過去幾個月已在台灣周圍加強軍事演習。

美國「國會山莊報」（The Hill）報導，共和黨籍的川普在他自創的社群平台「真實社群」（Truth Social）上說：「她最不應該去蹚中國亂局的渾水，她只會讓事情變得更糟。」

他還說：「不管她碰什麼，都會變成混亂、破滅和垃圾。」

不同於川普，共和黨內不乏讚許裴洛西試圖捍衛民主和人權的政治人物。

俄亥俄州共和黨籍聯邦眾議員、眾院友台小組「國會台灣連線」（Congressional Taiwan Caucus）共同主席夏波（Steve Chabot）表示，美國應展現與台灣團結一致，而不是對中國政府的期望表現得畏畏縮縮。

然而白宮並不積極支持裴洛西可能訪台的行程，總統拜登雖未公開阻止，但也說，軍方「認為現在不是好時機」。

拜登昨天與中國國家主席習近平通話2.5小時，兩人討論了台灣等一系列議題。

拜登向習近平重申，美國反對任何片面改變現狀或威脅台海和平的行動。雙方新聞稿皆未提及裴洛西的行程。

據傳裴洛西力邀國會議員加入她的行列，其中包括德州共和黨籍眾議員麥考爾（Michael McCaul），但他的發言人告訴「國會山莊報」，他無法同行。

裴洛西原定4月訪問台灣，但在感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後取消行程。（譯者：陳怡君/核稿：曾依璇）1110730