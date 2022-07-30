分析：裴洛西訪台未打破前例 中國無需過度反彈

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（中央社台北30日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西傳8月訪台，北京當局與解放軍頻頻恫嚇撂狠話，美籍華裔學者裴敏欣分析，裴洛西訪台中國無須過度反彈，因她的到訪並未打破任何的前例。

日經亞洲（Nikkei Asia）今天刊登裴敏欣（Minxin Pei）的分析文章指出，雖然美國總統拜登政府聲稱，對於裴洛西（Nancy Pelosi）的訪台感到不安，但中國仍把她這趟出訪視為挑釁，並警告若無意轉圜將導致嚴重後果。

但裴洛西不可能打消她的訪台計畫，這麼一來將被視為屈服於中國壓力，並意味著美國示弱了，不過最好是台美中3方都能致力於遏止因裴洛西訪台衍生的政治影響。

裴敏欣說，對於中方而言，裴洛西的訪台並未打破任何前例，金瑞契（Newt Gingrich）1997年訪台，當時他也是眾院議長，還有就是兩年前捷克參院議長維特齊（Milos Vystrcil）訪台，以及稍早歐洲議會副議長畢爾（Nicola Beer）的到訪。

中國擔憂裴洛西此行可能會鼓舞更多西方國家高層官員相繼訪台，提升台灣的國際地位，另個棘手難題是裴洛西到訪時機敏感，因今秋中共將召開20大，屆時中共領導人習近平亟欲尋求3連任。

由於台灣是中國政壇最敏感的議題，習近平明白他也不能示弱，務必展現強而有力的姿態，但對於裴洛西的到訪過度反應，甚至升高至中國還沒做好萬全準備的軍事衝突，勢必將產生反效果。

儘管各方對於中國意圖武統台灣仍抱持懷疑態度，但一般相信，當前中國還沒有準備好，可發動牽制美國的全方位作戰，有鑑於此，中國或許有必要撂狠話展現決心，但北京方面必須克制可能觸發戰爭的過激之舉。

而美方尤其是裴洛西與她的訪團，也是可以盡其所能化解緊張，像是訪台期間保持低調至為關鍵，包括維持既定的公開行程，並且別太張揚與媒體接觸。

裴洛西也應就台灣的處境與美國的一中政策審慎發表公開聲明，謹遵拜登政府針對台灣的官方立場發言可能聽來了無新意，卻是明智之舉。

而台灣的政界領袖務必措辭謹慎，任何意圖把裴洛西的到訪描述為外交勝利的發言，可能會導致中方領導人深覺面子掛不住而強烈反彈。

外傳裴洛西於今天出發前往亞洲訪問，表定前往日本、南韓、新加坡與馬來西亞，但「暫定」的台灣行程才是國際關注焦點。

身為美國第一位女性眾議院議長的裴洛西已經82歲高齡，只是和前任眾議長金瑞契25年前訪台相比，裴洛西這回面臨的局勢要詭譎得多。

畢竟當時的中國國力仍只是二流水準，軍力大不如美國，經濟上仍處在發展階段，仰賴國際投資，在國際上也沒有太大話語權。對於金瑞契執意訪台，北京只能低頭接受。

現在的中國已非吳下阿蒙，對於有意在年底中共20大尋求創紀錄第3任期的習近平來說，也是輸不得的一局。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1110730