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新北是否推市長參選人 柯文哲：登記截止前再想想

2022/7/31 12:24
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（中央社記者王鴻國新北31日電）台灣民眾黨今天舉行新北市議員參選人亮相記者會，黨主席柯文哲針對是否推出新北市長參選人的問題表示，9月2日選舉登記截止前都可以想一下，因為有市長候選人確實比較容易拉抬選情。

台灣民眾黨新北市黨部今天上午於新北市中和區樽鼎國際會館舉辦「民眾新希望 新北來照亮」議員參選人亮相記者會，黨主席柯文哲、秘書長謝立功、立法委員蔡壁如及新北市黨部主委楊博宇等人向各界推薦參選人。

柯文哲表示，台灣經歷多次政黨輪替，依然是藍綠惡鬥，這次民眾黨在新北市提名了11個議員參選人，要成為一股中堅力量，強力監督施政、為人民把關。

楊博宇表示，只要有為新北市民服務的意念，加上行動力，相信年底選舉一定能衝出好成績。最後，柯文哲等人帶領各參選人呼喊競選口號，柯文哲還一一和各參選人團隊合影，場面熱烈。

柯文哲會後接受媒體聯訪，媒體詢及新北市是否會提名市長候選人，找母雞帶領小雞打選戰。柯文哲表示，在9月2日選舉登記截止前都可以想一下，因為有市長候選人，確實是比較容易拉抬選情，否則就要從台北來新北支援。

媒體詢及是否會和侯友宜合作？柯文哲笑說，這個問題很尷尬，因為他和侯友宜及民進黨新北市長參選人林佳龍的交情都不錯。

蔡壁如被問到是否會一起尋覓母雞？她笑說，「一定是的呀，一起來尋覓」，柯文哲還笑問記者說「妳有推薦人選嗎？」蔡壁如表示，民眾黨在新北有麼多參選人，她是選戰召集人又家住永和，她一定會勤跑新北。（編輯：陳仁華）1110731

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