林佳龍盼台日朝關係正常化發展 高層有更多交流

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（中央社記者葉素萍台北31日電）台灣智庫共同創辦人林佳龍說，他深切期盼下一個50年，台日能朝關係正常化方向發展，他提到，台日高層應有更多正常的交流；李登輝基金會董事長李安妮說，台日友好不是口號，是牢固的事實。

為紀念前總統李登輝對台日關係的貢獻，李登輝基金會、台灣智庫今天舉辦「脫古改新：預約台日下一個50年」學術論壇，總統蔡英文、日本台灣交流協會代表泉裕泰、李安妮、林佳龍等人都出席。

李安妮致詞透露論壇主題起源的小故事，她說，去年4月，她帶著基金會剛上任的執行長，去拜會泉裕泰，當時，泉裕泰跟她分享一個小煩惱，2022年是台日斷交50週年，也是所謂中日關係正常化的50週年，半世紀是值得紀念時刻，但讓泉裕泰尷尬的是，這好像一對分手的情侶，多年後，提分手的一方，大張旗鼓舉辦活動提醒、甚至要對方共同配合紀念被分手方當年的傷心往事。

李安妮說，她忘不了泉裕泰苦笑的表情，但她也在想李登輝基金會可以做什麼，基金會本來就將今年重點工作放在台日關係；因此，就從民間角度、人民感受，重新詮釋兩國關係，今天的論壇是其中一項，另外，9月還將舉辦的台日友好2022李登輝紀念音樂會。

李安妮認為，台日友好在今天不是口號，更是牢固的事實，回首50年前的傷心往事，如今卻成為台日兩國關係的新起點。

林佳龍致詞提到，他深切期盼下一個50年，台日能朝關係正常化方向發展；他並提出7項具體合作的想法，包括，台日高層應有更多正常的交流，在國會推動日版的台灣旅行法、日版的台灣關係法，藉以加強雙邊各領域的合作，提升部會對話層級，台日持續在高層政治人物有深入認識與交往，可以確保在更多政治議題上有信任與深入的合作關係。

林佳龍認為，台日應強化民主價值同盟；應增加雙邊安全合作；應擴大經貿交流；運用數位科技，創造新連結；應積極布局疫後觀光合作與交流；推動城市外交與青年交流。

另外，林佳龍會後接受媒體聯訪時也提到，社會普遍關心與擔心，到底侯友宜是要競選新北市長，還是下一任總統，侯友宜應該對社會坦誠說明。

林佳龍也質疑，侯友宜擔任8年副市長、4年市長，有12年的時間，但對於國際交流，特別是城市外交，締結姊妹友好城市，似乎沒有著力，新北市雖然是台灣最大直轄市，可是台日交流幾乎掛零。

林佳龍說，他擔任台中市長任內簽署14個姊妹城市、友好城市，其中就有8個是跟日本締結，這個可以作為比較。（編輯：蘇志宗）1110731