林佳龍競辦：侯友宜若真心連任應承諾「做好做滿」

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（中央社記者黃旭昇新北30日電）民進黨新北市長參選人林佳龍競選辦公室發言人李晏榕今天表示，若新北市長侯友宜真心想要參選連任，應向市民承諾「會做好做滿」，這個問題會持續問到選前最後一天。

林佳龍競選辦公室發言人李晏榕今天公布競選主視覺，並表示會加速空戰腳步，搭配各區民進黨新北市議員參選人懸掛看板，讓市民到處都看得到「新北大翻新」的訴求。

她接受聯訪時表示，林佳龍對於新北市府未來規劃社會住宅的戶數是「掛0」，或前瞻基礎建設預算補助停車場執行率不佳的議題，都有客觀的數據可證明，盼侯友宜可正面回應訴求，不要再透過發言人或其他局處首長「為他擦脂抹粉」。

李晏榕也說，林佳龍提出辯論的要求，若侯友宜想為自己的市政辯護，可以勇於接受挑戰。尤其，林佳龍提問侯友宜，若當選會不會做滿任期，若侯友宜真心想要參選連任，應向市民承諾「會做好做滿」。

李晏榕表示，雖然這議題對侯友宜很難抉擇，但仍希望侯友宜可以承諾，她說，「這個問題我們會持續問到選前最後一天」。

新北市府捷運工程局長李政安針對林佳龍競辦連日批評的捷運議題表示，捷運環狀線二期及新北樹林線，都是由台北市政府捷運工程局主辦與辦理招標。

對此，競辦發言人李坤城今天傍晚也發新聞認為，新北捷運建設進度緩慢、發包流標成日常、動工時程遙遙無期；且捷運路線行經新北，市府卻沒有擔當，是否「有功侯友宜，有錯柯文哲」。

對林佳龍抨擊新北社宅僅是前任市長朱立倫任內規劃，侯市府規劃數是「掛0」；侯友宜今天接受聯訪被問此事時表示，新北全力衝刺照顧青年弱勢族群，城鄉發展局已經多元規劃青年社會住宅，會繼續努力拚。

行政院發言人羅秉成昨晚透過媒體群組指出，盼新北盡快完成前瞻建設補助的停車場設施，進度不要落後其他縣市。對此，侯友宜說，不分你我全力拚建設，照顧更多元的族群，大家一起努力往前走做大事。

市府副發言人張劭斌也以臉書（Facebook）回應指出，羅秉成發文指稱「行政院長蘇貞昌核定環狀線二期總經費近1400億，中央補助就高達331億，而台北市負擔約685億元、新北市負擔約357億元」，數據正好印證新北所負擔的費用，也凸顯林佳龍不清楚建設預算數。

蘇貞昌今天在嘉義縣受訪表示，新北爭取補助時非常高興，現在卻因選舉冷言冷語，或者當時的感謝都不講了，這種前恭後倨的態度不好。

新北市府發言人張愛晶回應，新北人口佔全國1/6，盼中央給市民多些關愛眼神，也就能更清楚新北的發展與蛻變，建設經費都取之於人民的納稅錢，不論中央或地方政府，最該感謝的都應該是人民。（編輯：張銘坤）1110730