裴洛西若訪台 美前官員：批駁北京對台脅迫行為

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（中央社記者侯姿瑩新加坡1日專電）美國眾議院議長裴洛西率國會代表團訪問亞洲期間是否訪台，引發關注。前美國國防官員唐安竹指出，裴洛西訪台將向台灣再次保證美國對朋友的承諾，藉此批駁北京對台脅迫行為。

美中競爭加劇之際，近期傳出裴洛西（Nancy Pelosi）計劃訪台，中方不斷放話威脅，台灣海峽情勢格外引發關注。

雖然裴洛西已公開的行程未列入台灣，但曾於2011年至2018年擔任美國國防部中國、台灣和蒙古辦公室主任的唐安竹（Drew Thompson）推測，訪團可能在訪問馬來西亞之後，以非正式方式中途停留台灣。

美國有線電視新聞網（CNN）今天也引述不具名台、美政府高官報導，裴洛西訪問亞洲期間，預料將造訪台灣，但時間還不清楚。

現任新加坡國立大學李光耀公共政策學院資深訪問研究員的唐安竹接受中央社記者訪問時表示，裴洛西可能會短暫停留台灣，就像很多其他美國國會議員訪台一樣。

他認為，相較於裴洛西訪台時間點，更重要的是她訪台的意義，「這是向台灣再次保證美國對朋友、盟友的承諾，非常重要」。這也是針對北京對台脅迫行為的批駁，特別是針對中國有關使用武力、軍事動作等完全不恰當的威脅言論。

唐安竹分析，裴洛西訪問台灣是「美國對台再保證的重要一環」。

裴洛西辦公室昨天公布訪問行程指出，國會代表團前往印太地區訪問，包括訪問新加坡、馬來西亞、南韓和日本。此行聚焦印太地區安全、經濟夥伴關係和民主治理。

訪團今天抵達首站新加坡，裴洛西傍晚現身出席新加坡美國商會在香格里拉飯店舉辦的酒會。面對在飯店門口守候多時的媒體詢問是否訪台，裴洛西本人仍相當低調，並未回應。

至於裴洛西若訪台，將如何影響美中關係？唐安竹表示，他不認為會對美中關係造成很大負面衝擊。就他看來，最重要的是美國總統拜登（Joe Biden）和中國國家主席習近平確認管理雙邊關係、以防發生衝突的意願。

他說，美國做了很多符合美國「一中政策」的事情，也符合六項保證及台灣關係法，但中國不喜歡。華府及北京必須妥善處理雙方分歧。

他指出，軍事脅迫並不是很好的政策工具，這也就是拜登上週第5度與習近平通話，美國負責外交、國防、商務、貿易及氣候變遷的高階官員與中國相對應官員接觸互動的原因。

唐安竹表示，如此一來，雙方可以處理彼此歧見，並在利益重疊處，極大化合作機會，「（美中）雙邊關係即是如此，而台灣是其中一部分」。（編輯：林憬屏）1110801