裴洛西可能訪台 蔣萬安：象徵與美關係穩固

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（中央社記者陳怡璇台北2日電）美國眾院議長裴洛西可能訪台，國民黨台北市長參選人蔣萬安說，中華民國是主權獨立的國家，本來就能接待與邀請國際友人。他也在臉書表示，象徵美國與中華民國之間的穩固關係。

根據外媒報導，美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）可能於今晚抵台訪問。

國民黨台北市長參選人蔣萬安今天出席台北古亭地府陰公廟中元普渡祈福消災法會，接受媒體聯訪時被問及，若裴洛西到立院訪問，蔣萬安是否會以立委身分交流。

蔣萬安表示，還沒收到相關通知，若有確定行程會評估、看時間確認，並重申中華民國是主權獨立的國家，本來就可以接待、邀請國際友人前來，再次呼籲中共沒必要反應過激，對兩岸關係與區域局勢都沒有幫助。

蔣萬安說，也希望相關方慎防台灣周邊軍事情勢緊張程度升高，並盼國民支持第一線承擔最大壓力的國軍。

蔣萬安在臉書也以中英文寫道，他身為民選的立法委員，始終肯定民主國家民選機構之間的交流，「美國眾議院裴洛西議長訪問臺灣，象徵美國與中華民國之間的穩固關係」。

蔣萬安臉書表示，這樣的關係是建立在雙方長期且持續的合作基礎上。台灣將永遠是美國在亞洲建立民主聯盟的堅實夥伴。（編輯：李錫璋）1110802