馬媒：裴洛西旋風式訪問大馬 將拜會首相及議長

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（中央社記者侯姿瑩新加坡2日專電）美國聯邦眾議院議長裴洛西率領國會代表團展開亞洲行，今天從新加坡轉往行程第二站馬來西亞訪問。馬媒報導，訪團在馬來西亞僅停留數小時，將拜會馬國首相及下議院議長。

裴洛西（Nancy Pelosi）率團訪問亞洲，昨天抵達首站新加坡訪問，拜會星國總理李顯龍、總統哈莉瑪（Halimah Yacob）、副總理兼財政部長黃循財等人。

裴洛西一行人今早從新加坡飛往馬來西亞。據全球知名航班即時追蹤網站Flightradar24資訊，一架據信載著訪團、呼號為SPAR19的美國空軍運輸機早上10時許抵達吉隆坡梳邦機場。

「星洲日報」報導，裴洛西率領的訪團預計僅在馬來西停留數小時，將與馬來西亞首相依斯邁沙比利（Ismail Sabri Yaakob）、下議院議長阿茲哈（Azhar Azizan Harun）會面。

報導指出，訪團預定今天稍晚飛離馬來西亞。

裴洛西辦公室先前公布訪問行程指出，國會代表團前往印太地區訪問，包括新加坡、馬來西亞、南韓和日本。此行聚焦印太地區安全、經濟夥伴關係和民主治理。

雖然台灣未列入公開行程上，但多家媒體引述知情人士說法報導，裴洛西預定今天晚間飛抵台灣，將會見台灣政府官員等人士，包括總統蔡英文。裴洛西將是繼1997年金瑞契（Newt Gingrich）後首位訪台的聯邦眾議院議長。

前美國國防官員唐安竹（Drew Thompson）接受中央社記者訪問表示，裴洛西可能會短暫停留台灣。裴洛西訪台將向台灣再次保證美國對朋友的承諾，並藉此批駁北京對台脅迫行為。

他分析，台灣未被列入裴洛西公開行程上，也沒和其他4個國家並列，保留訪台的非官方性質。（編輯：韋樞）1110802