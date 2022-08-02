企業捐政治獻金 監院列注意事項避免踩雷受罰

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（中央社記者陳俊華台北2日電）九合一選舉擬參選人可收受政治獻金。監察院表示，提醒企業對同一政黨捐贈上限為300萬元、同一擬參選人100萬元，違法捐贈最重可處捐贈金額2倍以下罰鍰，避免踩雷受罰。

111年地方公職人員選舉將在11月26日投票，包括直轄市長、縣市長、議員、鄉鎮市長及直轄市山地原住民區長擬參選人，從4月25日起可在金融機構開立政治獻金專戶，經監察院許可後，收受政治獻金。

監察院最新發行的月刊中指出，選舉期間各大小企業會以捐贈政治獻金方式，表達對理想候選人的支持；隨著地方公職人員選舉各參選人逐漸明朗化，選舉議題也是熱門話題，企業捐贈勢必成關注焦點。

監察院指出，營利事業捐贈政治獻金注意事項，包括年捐上限同一政黨新台幣300萬元、不同政黨600萬元。

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監察院說，年捐上限同一擬參選人100萬元、不同擬參選人200萬元；超過10萬元之捐贈，應以支票或匯款為之；匿名捐贈不得超過1萬元；公營事業或官股達20%的民營企業，不得捐贈；與政府機關有巨額採購或重大公共建設投資契約，且在履約期間，不得捐贈。

監察院表示，累積虧損尚未依規定彌補的營利事業，不得捐贈；主要成員為外、陸、港、澳資的法人、團體，不得捐贈；捐贈擬參選人應注意法定期限，捐贈政黨則無期限限制；違法捐贈，最重可處捐贈金額2倍以下罰鍰。（編輯：林興盟）1110802