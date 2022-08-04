宣德能源遭中列禁交往名單 宣德科技：3日出清持股

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（中央社記者韓婷婷台北4日電）美國眾議院議長裴洛西訪台期間，中國國台辦昨天宣布，禁止大陸企業團體或個人與宣德能源、凌網科技、天亮醫療和天眼衛星科技等4家企業交往，並禁止負責人赴中國；宣德科技發布聲明已在3日出清宣德能源持股。

國台辦3日表示，台灣民主基金會、國際合作發展基金會（國合會）2基金會為台獨頑固分子關聯機構，針對上述基金會以及捐款的宣德能源、凌網科技、天亮醫療、天眼衛星科技等4家台灣企業，禁止與中方組織、企業、個人進行交易或合作，並禁止相關企業負責人入境中國。

國台辦發布訊息後，宣德科技當天晚上透過重大訊息公告，8月3日完成對宣德能源17%股權處分，完成處分後，對宣德能源已不再有任何持股。

宣德科技強調，宣德能源並非本公司宣德科技股份有限公司，與宣德能源租賃關係於2020年6月終止。

另一家被點名的光寶集團旗下天亮醫療也發聲明指出，沒捐款給相關基金會，2018年已離職員工曾報名參加國合會主辦的「醫療科技推廣研習班」，報名費新台幣3000元，但純屬個人進修，公司未支付費用，「期盼外界了解事實真相」。工研院也聲明，無相關生醫團隊人員任職於天亮醫療。

在3日消息傳出後，遭點名的企業股價均受到衝擊下跌，今天凌網科技昨天摜壓至跌停後，今天早盤續弱，跌幅逾7%、宣德科技昨天小跌0.2%後，今天一度反彈逾1%，維持在紅盤之上，光寶科今天早盤漲幅逾1%。（編輯：潘羿菁）1110804