邀侯友宜辯論 林佳龍：我現在就已經準備好了

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（中央社記者黃旭昇新北4日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天再度邀市長侯友宜辯論市政議題，他說，「我現在就已經準備好了」，辯論議題可以由侯友宜挑選，不要再藉口拖延，讓人民有更多資訊選擇。

民進黨新北市長參選人林佳龍今天前往永和區保福宮參拜保生大帝，民進黨立法委員江永昌、市議員參選人許昭興、羅文崇、張維倩、張嘉玲陪同參香祈福。

他向鄉親致詞時表示，希望有機會當選後，增加永和地區的公共設施，提升生活機能與交通、停車、公共運輸。以往在交通部長任內就加速核定捷運萬大線。往後，環狀捷運將串連起雙北生活圈，讓新北既升格又升級。

針對基隆捷運分攤建設經費議題，林佳龍接受聯訪時表示，「新北市應該更積極承擔必要預算」，他說，在交通部長任內邀集北北基市長討論，中央會盡力幫忙、台北市也能接受，希望新北不要因預算考量，拖延基隆捷運的完成日期。

對於連日來邀請侯友宜辯論的議題，林佳龍說，「侯式風格」是能拖就拖，他認為，市府團隊對於綠營拋出的社會福利、補助老人裝假牙、社會住宅、城市國際交流、都市更新等議題，都迴避回答問題的核心，不願意去面對。

林佳龍表示，雙北應該是雙子星城市，「我現在就已經準備好了」，辯論議題可由侯友宜挑選，1個人出5題，不要再藉口拖延，辯論是互相尊重，不是施捨，也協助人民在選舉時有足夠的資訊選擇。

林佳龍說，時間有限，只剩下100多天，希望雙方派出代表展開辯論。至少各出5題，以時事為目標，發表公共政策，爭取選民的支持。

侯友宜今天上午前往新北市樹林區污水下水道用戶接管工程視察，他接受聯訪時表示，現在每天光市民需要他做的市政行程非常多，將全力以赴與市民一起衝刺市政；至於未來的事情時機到了，該做的事就會去做。

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至於林佳龍批評市府關注人權議題較少，對景美人權園區周邊結合安坑輕軌的「人權廊道」觀光規劃不夠多，侯友宜說，文化部已經有相當的規劃，目前還在審議中，有關新北市的部分都會做好積極配合。

對於中共軍事演習，侯友宜表示，維護和平及區域性的穩定、台海安全，是大家共同努力的目標，他捍衛國家安全，保護人民的職責，是永遠不變的決心，絕對會團結一起面對。（編輯：張銘坤）1110804

民進黨新北市長參選人林佳龍（前）4日前往永和區保福宮參拜，接受聯訪時表示，希望邀請現任新北市長侯友宜就市政議題進行辯論。中央社記者黃旭昇新北攝 111年8月4日