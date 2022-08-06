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20架次共機擾台 14架次逾越台海中線北端

2022/8/6 19:51（8/6 20:26 更新）
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根據空軍動態，14架次共機（10架蘇愷30、4架殲11）6日逾越台灣海峽中線北端。（圖取自國防部網頁mnd.gov.tw）
根據空軍動態，14架次共機（10架蘇愷30、4架殲11）6日逾越台灣海峽中線北端。（圖取自國防部網頁mnd.gov.tw）
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（中央社記者游凱翔台北6日電）國防部今天晚間表示，截至下午5時止，20架次共機、14艘次共艦在台海周邊演習。根據空軍動態，14架次共機（10架蘇愷30、4架殲11）逾越台灣海峽中線北端，國軍透過空中兵力、艦艇及岸置飛彈應處。

國防部晚上7時10分發布新聞稿表示，截至下午5時止，偵獲共機20架次、共艦14艘次，持續在台海周邊活動，進行海空聯合演習；國軍嚴密監控敵情，除廣播驅離，並運用空中偵巡兵力、海軍艦艇，以及岸置飛彈應處。

國防部強調，共軍連日在台海周邊設立禁航區舉行演習，已片面改變區域現況、嚴重破壞台海和平。國軍官兵備戰不求戰、應戰不避戰，將以高度警覺堅守崗位，捍衛國家安全。

此外，空軍也發布共機動態，同樣20架次共機侵擾台灣防空識別區（ADIZ），分別是10架次蘇愷30、4架次殲16、4架殲11、1架運8反潛機、1架運20加油機；根據航跡圖顯示，10架蘇愷30、4架殲11穿越台灣海峽中線北端，其餘機種則在西南ADIZ。

國防部自民國109年9月17日起，在官網「即時軍事動態」專區發布「我西南空域空情動態」中共軍機動態，但僅聚焦西南空域，為讓國人了解國軍監控能力並使國際了解中共武嚇舉措，111年8月3日起改為「台海周邊空域空情動態」。

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今年8月5日的49架次共機，為空情動態發布以來第2多。國防部統計，110年10月1日共38架次共機擾台；同年10月2日39架次、10月3日16架次，10月4日更高達56架次，這也是國防部自公布即時軍事動態以來架次最多的一次。

就2022年看，1月23日有39架次共機擾台，5月30日為30架次，6月21日是29架次。8月2日美國眾議院議長裴洛西訪台，21架次共機侵擾台灣西南ADIZ；8月3日為中共在台灣周邊海域軍演前夕，27架次共機擾台，其中22架次逾越台灣海峽中線；8月4日則有22架次共機擾台，全數穿越台海中線；8月5日則有49架次，其中30架次逾越台海中線。（編輯：張均懋）1110806

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