友邦聖克里斯多福新總理就任 外交部轉致總統祝賀

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駐聖克里斯多福及尼維斯大使林昭宏（左）代表蔡總統及政府向克國新任總理德魯（右）致賀並轉致蔡總統賀函。（外交部提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年8月7日

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（中央社記者黃雅詩台北7日電）友邦聖克里斯多福及尼維斯5日舉行國會大選，勝選的「勞工黨」黨魁德魯（Trrance Drew）昨天宣誓就任總理。外交部今天表示，台灣大使林昭宏代表總統蔡英文及台灣表達誠摯祝賀，並轉致蔡總統親署賀函。

外交部發布新聞稿指出，台灣在加勒比海地區友邦聖克里斯多福及尼維斯5日舉行國會大選，選舉結果由「勞工黨」（SKNLP） 在全國11個國會選區中，贏得6席過半數成為執政黨。

外交部表示，勞工黨黨魁德魯昨天傍晚在聖克里斯多福及尼維斯總督府宣誓就任總理，並將籌組新內閣。林昭宏代表蔡總統及中華民國政府與人民向德魯表達誠摯賀忱，並轉致蔡總統親署賀函。

外交部指出，聖克里斯多福及尼維斯國會大選過程民主、平和、順利，選舉結果「勞工黨」獲得6席，「關切公民黨」（CCM）獲得3席，「人民行動黨」（PAM）及原執政黨「人民勞工黨」（PLP）分別獲得1席。

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聖克里斯多福及尼維斯是台灣重要的友邦，在1983年9月脫離英國獨立建國，同年10月間即與台灣建交，使台灣成為聖克里斯多福及尼維斯對外建交的第一個國家，兩國邦誼歷久彌新。

外交部表示，台灣與聖克里斯多福及尼維斯都是島嶼國家，具有共同利益及共享價值，歷年來雙方齊力推動包括醫療、教育、人才培育、觀光、婦女賦權、經濟復甦、氣候韌性及永續發展等合作計畫，成果豐碩，對聖克里斯多福及尼維斯國計民生帶來幫助。外交部表示，聖克里斯多福及尼維斯長期支持台灣參與國際組織。未來台灣將在雙方既有合作基礎上，持續與聖克里斯多福及尼維斯新政府深化合作關係，加強兩國篤實邦誼。（編輯：蘇志宗）1110807