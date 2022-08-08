中華民國已由北京繼承引爭議 國史館：學者觀點

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（中央社記者葉素萍台北8日電）台灣憲法學會前理事長許慶雄在國史館線上講堂指「中華民國已經由北京政府代表、繼承」引爭議。國史館今天說，學者演講內容，並非國史館「主張」；對中華民國定位的討論，歡迎各界多多指教，但不歡迎亂扣帽子或藉機滋生事端。

國史館今天發布新聞稿表示，國史館每週四都有不同領域的學者來館演講，學者有各自的觀點，這些學者演講的內容，並不代表國史館的立場、觀點，當然更非國史館的「主張」。

國史館說，許慶雄演講當天，國史館長陳儀深就在現場，演講最後陳儀深也起身表達不同意見，如有觀看全程影音者，自然明瞭當天純屬一場學術討論，這有演講全程影音紀錄可憑。

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國史館表示，臉書小編在第一版貼文，引述演講內容，卻未加引號，容有疏失，但已立即改正，以後也會檢討改進。但卻有媒體與部分政黨人士誇大嫁接指為「國史館稱…」「國史館主張…」，藉此無限上綱，令人遺憾。

國史館指出，國史館的英文名字是Academia Historica，有相當程度的學術性，不是「一言堂」，台灣已不是威權體制國家。歷史的多元性、可辯論性，是民主國家的重要價值。國史館歷年來舉辦多場學術研討會，並集結出版成論文集；其中不乏對中華民國定位的討論，歡迎各界多多指教，但不歡迎亂扣帽子或藉機滋生事端。（編輯：蘇志宗）1110808