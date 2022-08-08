聖文森總理：絕不許外部勢力干預、威脅聖台邦誼

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總統蔡英文8日中午在總統府以國宴宴請聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（Ralph Gonsalves）訪問團，龔薩福（圖）表示，不允許任何外部行為干預聖台兩國。中央社記者裴禛攝 111年8月8日

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（中央社記者葉素萍台北8日電）總統蔡英文今天會晤聖文森及格瑞那丁總理龔薩福時強調，將一起面對後疫情時代挑戰，為兩國人民帶來更多福祉；龔薩福則說，絕不允許任何外部行為干預聖台兩國，「世界上沒有任何一股勢力能夠威脅我們」。

蔡總統今天偕同副總統賴清德會晤 聖文森 聖文森及格瑞那丁小檔案 首都：金石城（Kingstown）

面積：389平方公里

地理位置：位於東加勒比海小安地列斯群島之向風群島中部，由主島聖文森(St. Vincent)及格瑞那丁群島(The Grenadines)32個小島或礁岩所組成

人口：約110,696人（2020年）

語言：英語

1981年與中華民國建交 看更多 關閉 及格瑞那丁總理龔薩福（Ralph Gonsalves）、見證「兩國簽署條約暨意向書儀式」，並以國宴款待訪團。

蔡總統致詞時說，這幾年來，兩國的交流愈來愈密切，不僅共同面對疫情挑戰，也持續拓展各領域合作。台聖兩國共同簽署「刑事司法互助條約」、「移交受刑人條約」以及「高等教育合作意向書」，為雙方合作開創新里程碑。

蔡總統強調，台聖兩國會一起面對後疫情時代挑戰，繼續推動經濟轉型、婦女賦權等各項計畫，為兩國人民帶來更多福祉。

蔡總統並特別感謝龔薩福從2001年就任以來，多次在國際場域為台灣發聲；近來，中國在台海周邊進行軍演，龔薩福也為台灣仗義執言。

隨後致詞的龔薩福指出，總統府這棟建築及所在的晴廳，都是他很熟悉的地方。自2001年以來，他已到訪11次，在此見過包括前總統陳水扁、馬英九等人，蔡總統第一任期間，他也曾來訪。

龔薩福提到，如同台灣，聖文森及格瑞那丁的選舉很紮實、競爭非常激烈，選舉期間大家都非常興奮及緊張，總要等到開票出爐後才能知道結果。

龔薩福進一步指出，某些國家的選舉可能就沒這麼有趣，因為很容易在選前就已知道結果，他個人並不想參與這樣的選舉，相信在座的大家也不想；他強調，並非要評論他人作法，只是說明自己偏好，其他國家要如何做、是他們國家及人民的事，他不會干預，就如同他也不希望其他人干預一樣。

龔薩福認為，聖台兩國間的邦誼牢不可破，且兩國之間的邦交並非交易，邦誼是建立在恆久的原則上。

龔薩福並提到，絕不允許任何外部行為干預兩國的合作，「我們雖然是一個小國，但有大原則」，歷史也彰顯關關難過、關關過，「世界上沒有任何一股勢力能夠威脅我們」；他強調，並非指涉特定國家，只是說明他的原則。

蔡總統在國宴上則提到，8月8日是很特別日子，不只是父親節，也是龔薩福生日，她還記得3年前的8月7日也在這裡一起為龔薩福慶生；很高興3年後的今天，龔薩福再次率團訪台，讓她有機會當面祝賀。

龔薩福則回應說，今天的餐點美味，「包括愛國的石斑魚」。（編輯：林克倫、翟思嘉）1110808