監控共艦引建軍方向思辨 學者：不偏廢而在平衡

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（中央社記者游凱翔台北8日電）共機連續多日逾越台灣海峽中線，戰略學者今天指出，中共眼見俄烏戰爭的城鎮戰傷亡大，對台改採封鎖與包圍作戰；至於海軍監偵共艦引發不對稱建軍討論，學者與國軍將領認為，須在武器載台與戰術戰法之間取得平衡、全方位的思考。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣，共軍4日至7日在台灣周邊6處海域展開軍演，不僅射擊11枚東風系列彈道飛彈，更透過戰機、船艦侵擾台灣周邊海域及多次逾越台海中線。

國防安全研究院國安所長沈明室接受中央社記者訪問指出，此次軍演是測試台灣防衛作戰思維的很好機會，台灣受俄烏戰爭影響，認為打城鎮戰、游擊戰是可行作戰方式；但中共也理解，若遂行城鎮戰將造成共軍很大傷亡，因此改採封鎖與包圍作戰。

針對外界解讀中共此次軍演是破壞台灣海峽中線，沈明室根據空軍公布的航跡圖分析，共機路徑在台海中線「進進出出」，未有長驅直入情況；這顯示中共雖不承認中線的存在，但仍顧慮國軍反制作為、不敢貿然進入。

國軍近年致力研製如沱江級艦等小型艦艇，但此次海軍近距離監控共艦時，相形之下噸位明顯略小，引發對不對稱作戰防衛構想的討論。

淡江戰略所助理教授林穎佑指出，此次危機顯現軍方在建軍備戰上應適時調整，例如共軍若持續運用海空兵力壓迫台灣，海軍則需要中大型水面艦與其抗衡，確保制海權穩固及海上交通線，並同步發展其不對稱戰力。

前海軍新江軍艦長、海軍官校軍事學科部教官呂禮詩表示，台灣長期發展沱江級等小型艦艇及輕快兵力，不僅受浪湧影響大，這些兵力在大型共艦後方監控時，恐造成吃尾浪問題；他建議，海軍建構4000噸以上的艦艇勢在必行。

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呂禮詩指出，當中共對台演訓採取灰色地帶作為時，可看見海軍應對能力「捉襟見肘」；因此，軍方一定要想出新的對應方式，避免未來落入「一對一」監控消耗戰。

不過，沈明室認為，關鍵不在討論回歸大型載台的建軍思維、或採取不對稱作戰，而是應採取平衡、全方位思考的方式，以應對不同戰爭型態。國防部作計室次長葉國輝中將下午在記者會也回應，不對稱作戰不是只有針對武器載台，也包括戰術戰法。（編輯：林克倫、楊凱翔）1110808