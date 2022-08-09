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投書華郵駁中國駐美大使 陳以信：中華民國仍存在

2022/8/9 09:29（8/9 10:05 更新）
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國民黨海外部主任、國民黨立委陳以信（圖）投書華盛頓郵報駁斥中國駐美大使秦剛。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王承中台北9日電）中國駐美大使秦剛宣稱依據開羅宣言，中華人民共和國擁有台灣主權。國民黨立委陳以信投書華盛頓郵報駁斥，中華民國至今仍在台灣存在，中共未曾統治過台灣，「中華民國絕不可能被中華人民共和國所霸佔」。

國民黨海外部主任、國民黨立委陳以信今天透過新聞稿指出，秦剛4日投書華郵，聲稱依據開羅宣言，中華人民共和國擁有台灣主權。陳以信指出，華郵今天刊登他的投書，標題為「站在台灣這邊」，駁斥秦剛曲解開羅宣言，誤導華郵讀者。

陳以信表示，開羅宣言中的「中華民國」一詞絕不可能被「中華人民共和國」所霸佔，尤其中共更未曾統治過台灣。

他指出，開羅宣言所載為「使日本所竊取於中國之領土，例如東北四省、台灣、澎湖群島等歸還中華民國（Republic of China）」，而中華民國政府至今仍在台灣存在。

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陳以信表示，台灣是2300萬人的民主社會，中共沒有任何理由可合理化發射飛彈越過台灣上空的魯莽行動。美國眾議院議長裴洛西訪台，代表美國對台灣的團結支持，裴洛西來訪並未改變美國政府自1979年來所持守的一個中國政策，不該成為被指責對象。

陳以信指出，是北京對裴洛西訪台的錯誤解讀，導致錯誤計算與過度反應，進而摧毀位於印太中心的台海和平與穩定。（編輯：郭無患）1110809

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