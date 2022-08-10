立陶宛深化對台關係再遭中共施壓 黃鈞耀譴責

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（中央社記者陳韻聿倫敦9日專電）立陶宛交通及通訊部次長愛格涅率團訪問台灣，外長藍斯柏吉斯則力挺美國眾議院議長裴洛西訪台，北京對此十分不滿，威脅制裁與台灣往來的立陶宛企業。駐立代表黃鈞耀譴責中方霸凌。

黃鈞耀近日接受立陶宛媒體15min採訪時說，當中國正用飛彈和軍事演訓霸凌台灣，中共喉舌「環球時報」也忙著以經貿脅迫手段霸凌立陶宛。中國同時脅迫亞洲和歐洲的民主政體，這是對全球和平穩定與立基於規則的國際秩序明目張膽的侵略。

愛格涅（Agnė Vaiciukevičiūtė）7日率官員及企業代表共11人抵台訪問5天，探索立台雙方在智慧與綠色交通、5G通訊、電動巴士、國際海運和空運等領域的合作契機。

裴洛西（Nancy Pelosi）2至3日訪台，中共文攻武嚇且至今仍藉故對台軍演。藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）2日在歐洲各國政府高階官員中率先對裴洛訪台明確表達歡迎。

繼中國駐立陶宛代辦處4日批評藍斯柏吉斯的「涉台錯誤言論」，「環球時報」8日發表社論，指出藍斯柏吉斯的錯誤發言以及立陶宛政治人物訪台都是「醜陋的政治噱頭」，意在博取華府歡心，但立陶宛刻意迎合美國，只會進一步升高台海緊張情勢。

社論要求支持「台獨分裂主義者」的立陶宛「改正錯誤」，並援引所謂網民的說法，主張對在台灣有業務、與「台獨分裂主義者」有經貿往來的立陶宛企業施加制裁以示「懲戒」。社論宣稱，中國的反制措施旨在保護自身正當利益免遭立陶宛的「挑釁」行為侵害。

台立關係去年起迅速發展，雙邊官員互訪及經貿往來顯著增加，但立陶宛也因此遭遇北京強力的外交、經貿施壓。

立陶宛經濟學家伊茲格羅迪納斯（Aleksandras Izgorodinas）告訴15min，立台雙邊貿易成長快速，但立陶宛對台灣的入超持續擴大。

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他指出，儘管出口金額成長的原因包括原料和部分商品價格上揚，今年1至5月期間，立陶宛對台灣的貨品出口總額達940萬歐元，較去年同期增加36%，且出口品項也越來越多元，包括光學測量和控制儀器、雷射相關商品、木材及其製品、化學產品、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗製劑材料等品項的出口額都有可觀增長。

儘管如此，相較之下，今年1至5月期間，台灣對立陶宛的貨品出口額高達6370萬歐元，是去年同期的3080萬歐元的2倍有餘。（編輯：陳政一）1110810