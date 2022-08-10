馬來西亞：東協憂兩岸情勢升高 盼保持區域和平

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（中央社記者呂欣憓曼谷10日專電）馬來西亞外長塞福丁今天表示，東南亞各國憂心兩岸的緊張情勢升高，因此在上週的外長會議後發布共同聲明，希望各方不要升高情勢，保持區域和平，而東協國家仍會遵守一個中國政策。

塞福丁（Saifuddin Abdullah ）昨天和今天訪問泰國，昨天會見泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha），今天和泰國外交部長董恩（Don Pramudwinai ）進行雙邊會談。

兩人在會談後舉行共同記者會，董恩表示兩人在各方面包括經貿、緬甸、泰馬邊境和平等議題都有深入討論。

塞福丁會後和媒體記者座談，中央社記者詢問塞福丁和董恩是否有談及兩岸議題，塞福丁表示，今天沒有談論此議題，不過上週在柬埔寨首都金邊舉行的東協外長會議有幾個國家談起此議題。

塞福丁表示，東協國家憂心未來兩岸的緊張情勢會升高，因此才會在上週會議後發布共同聲明，希望各方不要升高情勢，保持區域和平，而東協國家仍會遵守一個中國政策。

東協外長會議4日發布共同聲明，聲明未直接提到兩岸，但聲明指出，國際和區域動盪加劇，恐導致「大國之間的誤判、嚴重對抗、公開衝突和無法預料的後果」，在促進區域和平的對話，東協可以扮演積極的角色，利用東協主導的機制降低緊張情勢並確保和平。

塞福丁也向媒體說明緬甸的情勢，他表示，11月舉行的東協高峰會必須要檢視5點共識的執行進度，柬埔寨總理洪森（Hun Sen）曾表示如果緬甸再有政治犯被處決，東協將被迫重新考慮緬甸的和平計畫，因此如果5點共識沒有進展，東協必須做點事情。

塞福丁說，目前考慮的方向有中止緬甸參與東協的各項會議，但這件事尚未達成共識，因為有的會員國認為「中止」這件事不在東協憲章的精神中；如果緬甸和平計畫無法順利達成，東協可能會向對話夥伴尋求協助，但問題是「緬甸軍政府會聽誰的？」

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東協2021年4月曾針對緬甸議題達成「5點共識」，包括暴力必須立即停止，各方展現最大自制，並展開建設性對話等。

塞福丁5月曾在華盛頓會晤緬甸反軍方統治的全國團結政府（National Unity Government, NUG ）外長，創下東協國家先例。塞福丁今天表示，東協應該強化和全國團結政府以及全國團結協商委員會（The National Unity Consultative Council）的互動，這樣其他國家就可以跟進，讓緬甸人知道東協仍然在意他們。（編輯：陳惠珍）1110810