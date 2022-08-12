提升因應能力 藍促儘快進行金融漢光演習

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（中央社記者范正祥台北12日電）台海局勢緊繃牽動金融市場敏感神經，國民黨立法院黨團今天呼應外界倡議金融業也應有「類漢光演習兵推」，要求政府儘快進行「金融漢光演習」，提升因應緊急情勢能力，確保全民金融權益。

國民黨團召開記者會，總召曾銘宗主持，立委費鴻泰出席，催促進行金融兵推。

費鴻泰指出，金融兵推，刻不容緩。以往金融測試，通常只針對有沒有遭駭客攻擊、金融機構自動櫃員機（ATM）有沒有被中斷，屬於一些很低階的演習，這樣不夠，應進行金融兵推，涵蓋經濟封鎖、經濟突發狀況，還有更重要的資安。

他說，國民黨團提出3項主張，建立非金融性風險避險機制、金融業應於3個月內儘速全面完成資安長設置，以及落實資安防護行政院資通安全處長儘速補實。

費鴻泰呼籲，行政院應組成一個「金融漢光演習」跨部會小組，而且充分演訓。

談及金融兵推必要性，曾銘宗指出，假設有發生重大國際金融事件，甚至有遭受軍事攻擊，除了因應網路攻擊，維持股、匯市穩定也是重點，必須要有因應措施。

曾銘宗表示，包括台灣金融研訓院等都相繼呼籲政府必須舉行「金融漢光演習」，國民黨團強力支持這項建議，也要求政府儘快進行「金融漢光演習」。（編輯：蘇志宗）1110812