林佳龍簽聲明書 若當選市長任期做好做滿

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（中央社記者王鴻國、黃旭昇新北16日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天表示，在新北市議會民進黨團邀請下，他已簽署「新北市第4屆市長做好做滿聲明書」，這是一份對市民及對自己的承諾，還有對民主的尊重。

林佳龍在臉書貼文指出，收到新北市議會民進黨團的邀請簽署「新北市第4屆市長做好做滿聲明書」，內容如下，「為確保新北市民眾權益及市政的推動，同時避免 2016年朱立倫前市長地方選舉結束隨即請假選總統傷害市民權益，離開市長崗位跑去選總統後向新北市民道歉的事件再次上演，特立此聲明證明立書人若當選第四屆新北市市長一職，會將完整任期做好做滿。」

林佳龍表示，君子之言，信而有徵，今天下午簽署了這份承諾書，這是一份對市民的承諾，對自己的承諾，還有對民主的尊重，同一份承諾書，侯友宜已拒絕簽署，也持續公開閃躲媒體提問「我想新北市民也想知道：侯市長，假如您連任，您是否準備參選2024總統大選？」

新北市長侯友宜15日到新北市議會施政報告，民進黨團總召陳啟能率黨籍議員要求侯友宜簽署「新北市第4屆市長做好做滿聲明書」，承諾若當選連任不會任內落跑；侯友宜未簽署但表示，他是第3屆市長，但聲明上寫的卻是第4屆的，因此，他會把握第3屆的最後任期，好好做事，好好努力把握當下。

林佳龍晚間到中和區市民活動中心參與民主進步黨籍新北市議員張維倩舉辦的座談會時表示，侯友宜爭取市民支持不要「吃碗內看碗外」，像台語「雙腳踏雙船，早晚會翻船」，應表達與承諾不中途落跑，競選2024年總統。

此外，林佳龍說，他當交通部長時，興建與規劃許多中和交通建設，如果當選新北市長將持續規劃國道3號中和交流道南出、北出匝道。（編輯：方沛清）1110816