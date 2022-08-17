洛杉磯台灣人抗議中國軍演 亞裔聲援反惡霸

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（中央社記者林宏翰洛杉磯16日專電）台僑團體發起「全美連線，抗議中國霸權」活動，洛杉磯一群台灣僑胞14日聚集在中國領事館前示威，獲得來自緬甸、泰國、香港、中國等海外民主人士的聲援。

這場示威有數十人參與，年齡層從幼兒到80歲長者都有，他們手拿標語寫著「台灣不是中國一部分」、「讓台灣保持自由」、「捍衛台灣民主」、「反對中國霸凌」、「台灣獨立」，在中國領事館前的人行道上演講和遊行。

在場除了多數美籍台灣人，主辦單位大洛杉磯台灣會館、台灣人公共事務會（FAPA）洛杉磯分會也邀請來自緬甸、香港、中國與泰國的海外民主人士聯合發聲，反對中國霸權擴張並聲援台灣。

FAPA洛杉磯分會副會長吳兆峯說：「面對中國這樣一個印太地區的強權，我們必須要站在一起。」

緬甸民主聯盟發言人詹姆斯（James Shwe）接受中央社記者訪問，引用美國已故民權鬥士馬丁．路德．金恩（Martin Luther King Jr）的名言「數大真有力，團結真有力」（There is power in numbers and there is power in unity）。

詹姆斯說：「我們今天在這裡的目標一致，反對中國干涉我們的國內事務，這裡講的是中國領導人而非中國人民，他們不准我們在自己的國內實現民主、人權與法治等目標，不准我們決定自己的命運。」

他說，緬甸軍方自去年2月發動政變推翻民選政府，經過了19個月，軍政府犯下種種不人道暴行，在街上強姦殺人、燒毀人民的糧食，但人民沒有放棄、持續抵抗。

在洛杉磯支持緬甸「全國團結政府」（National Unity Government，NUG）的多個團體曾多次上街尋求國際支援，加入台灣、泰國、香港等海外團體組成的奶茶聯盟。詹姆斯指控：「軍方犯下這些暴行，背後就是得到中國與俄羅斯的支持。」

在江蘇出生長大、現居美國的自媒體經營者劉大聖參與這場遊行是想表達「支持台灣的自由民主，期待台灣未來走向真正的獨立，加入聯合國」。

劉大聖說，儘管台灣與中國在文化上有許多相似之處，但政治上來說是完全不一樣的兩個個體，台灣從來沒有被中華人民共和國統治過，現在中國對台灣的企圖「這不是統一，這是侵略」。劉大聖說，成長過程中，他與其他大多數人一樣「被共產黨洗腦」認為台灣受到中國統治，直到大學的時候翻牆上網，才知道台灣的跟中國是完全不一樣。

他現在生活在美國，對自由的重要性有深刻的體會，他指著中國領事館前的抗議人群說「如果在中國，我們已經進監獄了」。

現居南加州、曾任職通用汽車（General Motors）的退休人士劉文義不諱言自己的台獨立場。他希望更多人認同台灣而非中華民國。他舉例自己向美國人用英文解釋台灣的現狀時，因為國名而發生誤會。

他說，在美國向人提起Republic of China時，經常被認為與People's Republic of China是同一個國家；但如果跟人講到Taiwan，對方通常會知道，台灣不是中國的一部分。他希望，台灣人要先為自己站出來，才能夠抵抗中國的入侵。

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行政院政務顧問、在美行醫數十年的林榮松身穿2005年抗議中國反分裂法的T恤，上面寫著「反對中國併吞」。他說17年前他穿著同一件衣服，頭上綁著一樣「向中國說不」的布條，也是在洛杉磯的中國領事館前抗議。

17年過去，中國侵台的野心越來越大，林榮松表示，要保護台灣，全世界愛好和平的民主國家集結起來，向中國表明態度，中國是一個麻煩製造者，製造亞洲的不安定，打飛彈到人家的領海，這是令人無法接受的。（編輯：高照芬）1110817